Pendikspor maçının ardından

Iğdır FK Teknik Direktörü Hikmet Karaman, 1-1 sonuçlanan Pendikspor maçının ardından oyuncularının performansından memnun olmadığını belirterek maçın analizinin yapılamayacak durumda olduğunu söyledi. Pendikspor'un teknik direktörü Sinan Kaloğlu ise play-off hedeflerini vurguladı.

Alagöz Holding Iğdır FK teknik direktörü Hikmet Karaman, "Maçın analizi yok, maçın analizi berbat bir durum. Bu kadar." dedi.

Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında oynanan ve 1-1 sona eren Alagöz Holding Iğdır FK-Atko Grup Pendikspor maçın ardından açıklama yapan Iğdır FK Teknik Direktörü Hikmet Karaman, sergilenen oyundan memnun olmadığını ifade ederek, "Buradan tüm oyuncularıma da sesleniyorum. Kamuoyunda oyuncularımızla ilgili de negatif konuşmak doğru değil ama bu maçın nesinin analizini anlatacağım ben burada? Neyin analizini anlatacağım? Bir hedef için geldik buraya. Özellikle önümüzdeki sezonun plan ve projesi ama az da olsa play-off şansımız vardı." ifadelerini kullandı.

Takım olmanın ve takım ruhu taşımanın farklı bir durum olduğunu belirten Karaman, "Birlikte hareket etmek, birlikte kazanmak, birlikte kaybetmek. Futbol hatalar oyunu ama istek ve ruh başka bir şey. Dolayısıyla bazen de yetenek sadece bu değil, bazıları da yeteneklerinde sınırlı. Şampiyonluğa oynamak başka bir form. Maçın analizi yok, maçın analizi berbat bir durum. Bu kadar." diye konuştu.

Pendikspor cephesi

Atko Grup Pendikspor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu ise hedeflerinin play-off olduğunu vurgulayarak, "Play-off'lara oynuyoruz. Rakibimiz iyi bir takım, kaliteli oyunculara sahip. Ama oyunun büyük bölümünde iyi oynayan, daha çok pas yapan biz olduk. Sadece bir ikinci yarının ortasından itibaren biraz geriye yaslandık. Ondan sonra tekrardan zaten topa sahip olduk." şeklinde konuştu.

Aldıkları 1 puanın hedeflerine ulaşmalarında önemli olduğunu aktaran Kaloğlu, şöyle devam etti:

"1 puan evet deplasmanda bizim için iyi. Biz play-off'lar için yürümeye devam edeceğiz. Oyuncularımız çok iyi bir mücadele örneği gösterdiler son dakikaya kadar. O yüzden onların mücadelelerinden, oyun anlayışından, hırslarından memnunum. Artık önümüzde bir Boluspor karşılaşması var. İnşallah onu da kazanıp play-off'larda olmayı da iyice garantilemek istiyoruz."

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız
İran, ABD ile müzakerelerin ikinci turuna katılmayı reddetti

İran'dan savaşı yeniden başlatacak karar! Resti çektiler
Ateşkesin bitimine sayılı günler kala İran'dan korkutan paylaşım

Yer altında büyük hazırlık! İran'dan korkutan video

Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in koruması Şükrü Eroğlu'nun ifadesi ortaya çıktı: Bana kapalı bir zarf verdi

Eski valinin en yakınındaki ismin ifadesi ortaya çıktı
Ülke felaketi yaşıyor! Suyun üstündeki kasaba küle döndü

Ülke cehennemi yaşıyor! Suyun üstündeki kasaba küle döndü
Galatasaray derbisine gitmek isteyen Fenerbahçe taraftarlarına uyarı

Bunu yapmayanlar Galatasaray-Fenerbahçe derbisini izlemeye gidemeyecek
Mustafa Varank'tan şampiyonluk pozu

Mustafa Varank'tan şampiyonluk pozu
Dünyanın tanımadığı ülkeye Türkiye'den 80 bin başvuru

Dünyanın tanımadığı ülkeye Türkiye'den rekor başvuru
Ülke felaketi yaşıyor! Suyun üstündeki kasaba küle döndü

Ülke cehennemi yaşıyor! Suyun üstündeki kasaba küle döndü
Sultanlar Ligi'nde şampiyon VakıfBank

Sultanlar Ligi'nde şampiyon belli oldu
Sergen Yalçın: Psikolojimiz bozuldu

Sergen Yalçın'ın büyük isyanı: Psikolojimizi bozdular