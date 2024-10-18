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Hikmet Karaman'ın yeni takımı herkesi şaşırttı

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Son olarak Adana Demirspor'da görev yapan teknik direktör Hikmet Karaman, Avrupa'ya açıldı. Karaman, Moldova 1. Lig ekibi Zimbru ile anlaşmaya vardı. İmzaların kısa süre içerisinde atılması bekleniyor.

Son olarak Trendyol Süper Lig ekibi Adana Demirspor'u çalıştıran ve yaz aylarında görevden ayrılan Hikmet Karaman'ın yeni takımı belli oldu.

ZIMBRU'NUN BAŞINA GEÇTİ

Moldova 1. Lig ekibi Zimbru Chisinau, Hikmet Karaman ile anlaşmaya varıldığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada Karaman ile prensip anlaşmasına varıldığı, imza prosedürlerinin tamamlanmasının ardından sözleşmenin imzalanacağı ifade edildi.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Teknik direktörlük kariyerine Türkspor'da başlayan Hikmet Karaman daha sonra Kocaelispor, Zeytinburnuspor, Erzurumspor, Adanaspor, Rizespor, Kayserispor, Ankaragücü, Malatyaspor, Ankaraspor, Antalyaspor, Manisaspor, Gaziantepspor, Bursaspor, Kayseri Erciyesspor, Alanyaspor ve son olarak Adana Demirspor'da görev aldı.

Hikmet Karaman'ın yeni takımı herkesi şaşırttı
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

Adana Demirspor Hikmet Karaman Moldova Karaman Futbol Dünya Spor

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Yorumlar (2)

MNejat İşsever :

toplam 5 maçı kalmış takıma hoca olmuş. Ne şampiyon nede düşme iddiası var. Mart ayında kupa maçına katılacak. Geçen sene finalde kaybetmiş. O da ilerlerse toplam 5 maç.

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Casus:

bir baltaya sap olamayan seyyar antrenör!

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