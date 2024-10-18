Hikmet Karaman'ın yeni takımı herkesi şaşırttı
Son olarak Adana Demirspor'da görev yapan teknik direktör Hikmet Karaman, Avrupa'ya açıldı. Karaman, Moldova 1. Lig ekibi Zimbru ile anlaşmaya vardı. İmzaların kısa süre içerisinde atılması bekleniyor.
Son olarak Trendyol Süper Lig ekibi Adana Demirspor'u çalıştıran ve yaz aylarında görevden ayrılan Hikmet Karaman'ın yeni takımı belli oldu.
ZIMBRU'NUN BAŞINA GEÇTİ
Moldova 1. Lig ekibi Zimbru Chisinau, Hikmet Karaman ile anlaşmaya varıldığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada Karaman ile prensip anlaşmasına varıldığı, imza prosedürlerinin tamamlanmasının ardından sözleşmenin imzalanacağı ifade edildi.
TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ
Teknik direktörlük kariyerine Türkspor'da başlayan Hikmet Karaman daha sonra Kocaelispor, Zeytinburnuspor, Erzurumspor, Adanaspor, Rizespor, Kayserispor, Ankaragücü, Malatyaspor, Ankaraspor, Antalyaspor, Manisaspor, Gaziantepspor, Bursaspor, Kayseri Erciyesspor, Alanyaspor ve son olarak Adana Demirspor'da görev aldı.