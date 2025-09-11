Hikmet Karaman'dan sürpriz imza
Deneyimli teknik direktör Hikmet Karaman, Trendyol 1. Lig'in iddialı ekibi Iğdır FK ile prensip anlaşmasına vardı. Son olarak Moldova ekibi FC Zimbru Kişinev'de görev alan Karaman, 18 maçta 2.11 puan ortalaması ile takımı Avrupa Kupaları'na taşıdı. Karaman, Süper Lig'de en son 2023-2024 sezonunda Adana Demirspor'u çalıştırdı.
Trendyol 1. Lig'in iddialı ekibi Iğdır FK'da takımın başına gelecek yeni teknik direktör belli oluyor. Iğdır FK, 65 yaşındaki deneyimli teknik direktör Hikmet Karaman ile prensip anlaşmasına vardı.
EN SON ZIMBRU'YU ÇALIŞTIRDI
Hikmet Karaman son olarak Moldova ekibi FC Zimbru Kişinev'de görev aldı ve 18 maçta 2.11 puan ortalamasını tutturdu. Moldova temsilcisini Avrupa Kupaları'na götürdü. Karaman, Süper Lig'de ise 2023-2024 sezonunda Adana Demirspor'u çalıştırdı.
TAKIM 5 PUANDA
Çağdaş Çavuş'un çalıştırdığı Iğdır FK, bu sezon oynadığı 4 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 5 puan topladı.