Hikmet Karaman'dan sürpriz imza

Trendyol 1. Lig'in iddialı ekibi Iğdır FK'da takımın başına gelecek yeni teknik direktör belli oluyor. Iğdır FK, 65 yaşındaki deneyimli teknik direktör Hikmet Karaman ile prensip anlaşmasına vardı.

EN SON ZIMBRU'YU ÇALIŞTIRDI

Hikmet Karaman son olarak Moldova ekibi FC Zimbru Kişinev'de görev aldı ve 18 maçta 2.11 puan ortalamasını tutturdu. Moldova temsilcisini Avrupa Kupaları'na götürdü. Karaman, Süper Lig'de ise 2023-2024 sezonunda Adana Demirspor'u çalıştırdı.

TAKIM 5 PUANDA

Çağdaş Çavuş'un çalıştırdığı Iğdır FK, bu sezon oynadığı 4 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 5 puan topladı.