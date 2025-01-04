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Hidayet Türkoğlu, Yılın Kareleri Oylamasında Oyunu Kullandı

Hidayet Türkoğlu, Yılın Kareleri Oylamasında Oyunu Kullandı
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Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak çeşitli kategorilerdeki fotoğraflara oy verdi. Türkoğlu, spor kategorisinde basketbola özel bir destek vererek Cedi Osman'ın smaç yaptığı anı beğendi.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katılarak oyunu kullandı.

Türkoğlu, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, "Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Kategorilerdeki fotoğrafları inceleyen Türkoğlu, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Buzun üstünde, suyun altında" fotoğrafına oy verdi.

"Hafif bir pozitif ayrımcılık yapalım"

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, "Haber" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Kılavuzlar" fotoğrafını beğendiğini belirtirken "Günlük Hayat" kategorisinde de Bestami Bodruk'un çektiği, "Kar eğlencesi" fotoğrafına oy verdi. Türkoğlu, bu karede çocukların eğlenceli şekilde yer almasının kendisini mutlu ettiğinin de altını çizdi.

"Spor" kategorisindeki fotoğrafları değerlendiren Türkoğlu, Hakan Akgün'ün Türkiye-Macaristan mücadelesinde Cedi Osman'ın smaç yaparken çektiği fotoğrafını beğendi.

Tercihini basketboldan yana yaptığını söyleyen Türkoğlu, şöyle konuştu:

"Basketboldan yana hafif bir pozitif ayrımcılık yapalım dedik. Güzel bir kare. Zamanlama çok iyi. Hem Cedi'nin yüz ifadesi hem de rakibin yüz ifadesi gayet güzel olmuş. Bizim için sevindirici bir sayı. Bu tip sayıları milli takım karşılaşmalarında görmek istiyoruz. Cedi de hem buradaki hem de Macaristan'daki maçta inanılmaz oynamıştı. Onu da buradan tekrar kutlayalım."

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
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