TBF Başkanı Türkoğlu, Türkiye Sigorta Genel Müdürü Çakmak'ı ziyaret etti

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak ile bir araya geldi.

TBF'nin açıklamasına göre, Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Basketbol Ligi isim sponsorluklarının yanında milli takımın forma ve ana sponsoru olan Türkiye Sigorta'nın genel müdürlük binasındaki ziyarette başkan Türkoğlu, Çakmak'a A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Avrupa ikinciliği madalyasını hediye etti.