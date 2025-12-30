Haberler

TBF Başkanı Türkoğlu, Türkiye Sigorta Genel Müdürü Çakmak'ı ziyaret etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak ile bir araya gelerek A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Avrupa ikinciliği madalyasını hediye etti.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak ile bir araya geldi.

TBF'nin açıklamasına göre, Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Basketbol Ligi isim sponsorluklarının yanında milli takımın forma ve ana sponsoru olan Türkiye Sigorta'nın genel müdürlük binasındaki ziyarette başkan Türkoğlu, Çakmak'a A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Avrupa ikinciliği madalyasını hediye etti.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
Mehmet Akif Ersoy'dan etkin pişmanlık talebi! İfade vermek için adliyeye getirildi

Mehmet Akif Ersoy itirafçı oluyor! Ek ifade için adliyede
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tırdan yük indiren işçiye yıldırım çarptı! Dehşet anları kamerada

Tırdan yük indiren işçiye yıldırım çarptı! Dehşet anları kamerada
Ahmed Kutucu ezeli rakibe imza atabilir! İşte istenen rakam

Ezeli rakibe imza atabilir! İşte istenen rakam
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isim 'Kısmetse Olur' yarışmacısı çıktı

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isim bakın kim çıktı
Bu balığı avladılar, 1 milyon 227 bin 144 lira destek aldılar

Bu balığı yakaladılar, 1 milyon liradan fazla parayı cebe koydular
Tırdan yük indiren işçiye yıldırım çarptı! Dehşet anları kamerada

Tırdan yük indiren işçiye yıldırım çarptı! Dehşet anları kamerada
Fenerbahçe'den Christopher Nkunku bombası

Fenerbahçe'den şampiyonluk kapısını sonuna kadar aralayacak hamle
Huzurevine yerleşen Zihni Göktay 'Babasına bakmıyor' eleştirilerine tepki gösterdi

Huzurevine yerleşen usta oyuncu eleştirilere böyle yanıt verdi