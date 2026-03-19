TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan Ramazan Bayramı mesajı

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı. Bayramların birlik ve dayanışma duygularını pekiştirdiğini vurguladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Türkoğlu, TBF'nin resmi sitesinden paylaşılan açıklamasında, "Bayramlar bizi bir araya getiren, dayanışma ve paylaşma duygularımızı güçlendiren en özel zamanlardır. Ramazan ayının manevi derinliğinin ardından bayramın getirdiği sevgi, huzur ve birlik duygusunu birlikte yaşamanın mutluluğunu hissediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bayramların ortak değerleri hatırlamadaki önemine değinen Türkoğlu, şunları kaydetti:

"Sporun birleştirici gücünden ilham alarak; saygı, dostluk ve fair play anlayışını yalnızca sahalarda değil, hayatın her anında yaşatmanın değerine inanıyoruz. Bayramlar ise bu ortak değerleri yeniden hatırlamak ve pekiştirmek için anlamlı bir fırsattır. Milletimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutluyor; sağlık, huzur ve esenlik dolu nice bayramlar diliyorum."

Kaynak: AA / Süha Gür
