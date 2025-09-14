Haberler

Hidayet Türkoğlu'ndan final sonrası ilk mesaj

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Almanya maçının ardından bir paylaşımda bulundu. Türkoğlu yaptığı paylaşımda, "Avrupa ikincisi olan A Erkek Milli Takımımızı yürekten kutluyorum. Son topa kadar mücadele eden oyuncularımızı, başantrenörümüzü ve teknik ekibimizi tebrik ediyorum.'' dedi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Almanya'ya finalde kaybetti ve EuroBasket 2025'i ikinci sırada tamamladı.

HİDAYET TÜRKOĞLU'NDAN PAYLAŞIM

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, bu maçın ardından bir paylaşım yaptı.

''GURUR DUYUYORUZ''

"Gurur duyuyoruz"diyen Hidayet Türkoğlu, yaptığı paylaşımda,"Avrupa ikincisi olan A Erkek Milli Takımımızı yürekten kutluyorum. Son topa kadar mücadele eden oyuncularımızı, başantrenörümüzü ve teknik ekibimizi tebrik ediyor, bu yolculukta bizleri yalnız bırakmayan Tüm Türkiye'ye teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

