TBF Başkanı Türkoğlu'ndan FIBA Kadınlar Avrupa Kupası şampiyonu Çimsa ÇBK Mersin'e tebrik

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Hidayet Türkoğlu, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası şampiyonu Çimsa ÇBK Mersin'i yayımladığı mesajla kutladı.

Türkoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Kadınlar Avrupa Kupası şampiyonu Çimsa ÇBK Mersin'i gönülden tebrik ediyorum. Türk basketbolunun Avrupa'daki gücünü bir kez daha ortaya koyan bu değerli başarıda emeği geçen herkesi kutluyorum." ifadelerine yer verdi.

Türkiye Basketbol Federasyonunun aynı platformdaki hesabından paylaşılan tebrik mesajında, "Kadınlar Avrupa Kupası şampiyonu temsilcimiz Çimsa ÇBK Mersin'i tebrik ederiz." denildi.