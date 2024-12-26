Hiç beklenmedik isimler var: Süper Lig'de ilk yarının en iyi 11'i belli oldu

Trendyol Süper Lig'in ilk yarısı Galatasaray'ın liderliğinde sona erdi. Comparisonator, lige verilen 2 haftalık aranın ardından 17 maçlık dönemin en iyi 11'ini belirledi.

GALATASARAY 4 FENERBAHÇE'DEN 1 FUTBOLCU VAR

İlk yarının en iyi 11'inde en çok dikkat çeken detay ise lider Galatasaray'dan 4, 8 puan gerisindeki en yakın takipçisi Fenerbahçe'den 1 futbolcunun yer alması oldu. Öte yandan kötü sezon geçiren Beşiktaş ve Trabzonspor'dan herhangi bir futbolcu bu kadroya girmedi.

İŞTE İLK YARININ EN İYİ 11'İ

Trendyol Süper Lig'in en iyi 11'de şu isimler yer aldı;