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Hiç beklenmedik isimler var: Süper Lig'de ilk yarının en iyi 11'i belli oldu

Hiç beklenmedik isimler var: Süper Lig'de ilk yarının en iyi 11'i belli oldu
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Trendyol Süper Lig'de sezonunun ilk yarısının sona ermesiyle 17 haftalık sürecin en iyi 11'i de belli oldu. Kadroya Galatasaray'dan 4, Fenerbahçe'den 1 futbolcunun girmesi ise dikkat çekti.

Trendyol Süper Lig'in ilk yarısı Galatasaray'ın liderliğinde sona erdi. Comparisonator, lige verilen 2 haftalık aranın ardından 17 maçlık dönemin en iyi 11'ini belirledi.

GALATASARAY 4 FENERBAHÇE'DEN 1 FUTBOLCU VAR

İlk yarının en iyi 11'inde en çok dikkat çeken detay ise lider Galatasaray'dan 4, 8 puan gerisindeki en yakın takipçisi Fenerbahçe'den 1 futbolcunun yer alması oldu. Öte yandan kötü sezon geçiren Beşiktaş ve Trabzonspor'dan herhangi bir futbolcu bu kadroya girmedi.

İŞTE İLK YARININ EN İYİ 11'İ

Trendyol Süper Lig'in en iyi 11'de şu isimler yer aldı;

  • Kaleci: Berke Özer-Eyüpspor
  • Stoper: Davinson Sanchez-Galatasaray
  • Stoper: Heliton-Göztepe
  • Stoper: Yasin Özcan-Kasımpaşa
  • Orta saha: Olawoyin-Çaykur Rizespor
  • Orta saha: Carlo Holse-Samsunspor
  • Kanat: Barış Alper Yılmaz-Galatasaray
  • Kanat: Yunus Akgün-Galatasaray
  • Forvet arkası: Dusan Tadic-Fenerbahçe
  • Forvet: Piatek-RAMS Başakşehir
  • Forvet: Victor Osimhen-Galatasaray
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSer_hat:

Gabriel Sarayı listeye almamak, ne bileyim...

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