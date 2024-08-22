Heyecan devam ediyor! Süper Lig'de 3. hafta hakemleri açıklandı

Büyük heyecana sahne olan ve kıran kırana mücadelelerin oynandığı Trendyol Süper Lig'de 3. hafta maçlarının hakemleri belli oldu.

AVRUPA'DA OYNAYAN TAKIMLARIN MAÇLARI ERTELENDİ

Avrupa kupalarında mücadele eden takımların play-off müsabakaları dolayısıyla ligde bu haftadaki Galatasaray-Gaziantep FK, Samsunspor-RAMS Başakşehir ve Trabzonspor-Bellona Kayserispor maçları ertelendi.

Bu haftanın hakemleri şöyle: