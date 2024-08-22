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Heyecan devam ediyor! Süper Lig'de 3. hafta hakemleri açıklandı

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Trendyol Süper Lig'de 3. hafta maçlarının hakemleri belli oldu. Çaykur Rizespor -Fenerbahçe maçını Turgut Doman yönetecek. Avrupa kupalarında mücadele eden takımların maçları ertelendi. Beşiktaş ise haftayı bay geçecek.

Büyük heyecana sahne olan ve kıran kırana mücadelelerin oynandığı Trendyol Süper Lig'de 3. hafta maçlarının hakemleri belli oldu.

AVRUPA'DA OYNAYAN TAKIMLARIN MAÇLARI ERTELENDİ

Avrupa kupalarında mücadele eden takımların play-off müsabakaları dolayısıyla ligde bu haftadaki Galatasaray-Gaziantep FK, Samsunspor-RAMS Başakşehir ve Trabzonspor-Bellona Kayserispor maçları ertelendi.

Bu haftanın hakemleri şöyle:

  • Corendon Alanyaspor-Göztepe: Muhammet Ali Metinoğlu
  • Net Global Sivasspor-İkas Eyüpspor: Zorbay Küçük
  • Sipay Bodrum FK-Tümosan Konyaspor: Çağdaş Altay
  • Kasımpaşa-Adana Demirspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
  • Antalyaspor-Atakaş Hatayspor: Atilla Karaoğlan
  • Çaykur Rizespor- Fenerbahçe : Turgut Doman
  • Beşiktaş ise ligde haftayı bay geçecek.
Haberler.com / Kaan Güler - Spor

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