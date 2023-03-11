Hesap kurtarıldı! Siber saldırıya uğrayan Trabzonspor'un YouTube kanalı eski haline döndü

Sabah saatlerinde siber saldırıya uğrayan Trabzonspor'un YouTube hesabı erişime yeniden açıldı. Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Trabzonspor YouTube resmi hesabının sabah saatlerinde dünyadaki bazı YouTube kanalları ile birlikte siber saldırıya uğradığı ve erişim sorunu yaşandığı belirtildi.

Youtube Türkiye'nin üst düzey temsilcilerinin global bir sorun olduğunu ve aynı saat dilimi içerisinde birçok hesabın erişimini kaybettiğini yazılı olarak kulübe bildirdiği vurgulanan açıklamada, "Medya ekibimiz, erişim sorununun yaşandığı andan itibaren YouTube Global ve YouTube Türkiye ekipleriyle iletişime geçip herhangi bir içerik kaybı yaşanmadan hesabı tekrar aktif hale getirmiştir." ifadeleri kullanıldı.

ELON MUSK'IN CANLI YAYINI AÇILMIŞTI

Hacklenen Trabzonspor'un YouTube kanalının ismi ve logosu, Elon Musk'ın şirketi olan "Tesla" ile değiştirilerek, tüm video arşivi silindi. 300 binden fazla abonesi bulunan kanalda, Elon Musk'ın Tesla'nın yeni aracını tanıttığı canlı yayın açıldı.

HESAP KURTARILDI

Hacklenen hesaplarını geri almak için YouTube ile iletişime geçen Bordo-mavili ekip yetkilileri, hesaplarını tekrardan geri aldılar.

İşte Trabzonspor'dan yapılan o açıklama;