Haberler

Futbol: Trendyol Süper Lig

Futbol: Trendyol Süper Lig
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'de oynanan Hesap.com Antalyaspor-ikas Eyüpspor karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 berabere noktalandı. Maç öncesinde Anadolu Ajansı'nın 106. kuruluş yılı kutlandı.

Stat: Corendon Airlines Park Antalya Stadı

Hakemler: Kadir Sağlam, Murat Altan, Özcan Sultanoğlu

Hesap.com Antalyaspor : Abdullah Yiğiter, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Giannetti, Paal, Soner Dikmen, Abdülkadir Ömür, Safuri, Saric, Ballet, Van de Streek

ikas Eyüpspor : Monteiro, Talha Ülvan, Bedirhan Özyurt, Anıl Yaşar, Umut Meraş, Calegari, Baran Ali Gezek, Raux Yao, Radu, Torres, Umut Bozok

Sarı kartlar: Dk. 14 Giannetti, Dk. 45+2 Safuri, Dk. 45+2 Erdoğan Yeşilyurt (Hesap.com Antalyaspor ), Dk. 7 Raux Yao, Dk. 45+2 Talha Ülvan, Dk. 45+2 Bedirhan Özyurt (ikas Eyüpspor )

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasındaki Hesap.com Antalyaspor-ikas Eyüpspor maçının ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

12. dakikada Safuri'nin sol kanattan ortasına ön direkte iyi yükselen Giannetti'nin kafa şutunda, kaleci Monteiro meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

16. dakikada Ballet'in sol çaprazdan şutunda top yandan auta çıktı.

40. dakikada Safuri'nin soldan kullandığı kornerde ceza sahasında topla buluşan Ballet'in sağ çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak yakın mesafedeki Van de Streek önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda da top az farkla dışarıya gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

AA'nın 106. yılı kutlandı

Karşılaşma öncesinde Anadolu Ajansının (AA) 106. kuruluş yıl dönümü kutlandı.

Hesap.com Antalyaspor'un futbolcuları, seremoniye üzerinde "Anadolu Ajansımızın 106. yaşını kutluyoruz." yazılı pankartla çıktı.

Kaynak: AA / Oktay Özden
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

