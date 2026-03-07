Haberler

Antalyaspor, Çaykur Rizespor maçına hazır

Antalyaspor, Çaykur Rizespor maçına hazır
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Çaykur Rizespor ile yarın deplasmanda yapacağı maç öncesi antrenmanlarını tamamladı. Takımda eksik oyuncu bulunmuyor.

Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Çaykur Rizespor ile yarın deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün açıklamasına göre kırmızı-beyazlı ekip, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde, teknik direktör Sami Uğurlu yönetimindeki idmanda taktik çalıştı.

Antrenmanın ardından uçakla Rize'ye gidecek Akdeniz ekibinde tedavisine devam edilen Ramzi Safuri, Lautaro Giannetti ve Erdoğan Yeşilyurt, dışında eksik bulunmuyor.

Çaykur Didi Stadı'nda 13.30'da başlayacak Çaykur Rizespor-Hesap.com Antalyaspor müsabakasını, hakem Oğuzhan Aksu yönetecek.

Kaynak: AA / Oktay Özden
Trump'tan yeni saldırı mesajı: İran bugün çok ağır bir darbe alacak

Trump'tan yeni saldırı mesajı: Bugün çok ağır darbe alacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'dan Türkiye ve Azerbaycan saldırıları sonrası tarihi mesaj: Özür dileriz

İran'dan Türkiye ve Azerbaycan saldırıları sonrası tarihi mesaj
İki 'kıyamet balığı' sahile vurdu

Balıkları gören küçük dilini yuttu! Felaket efsaneleri yine gündemde
Yenisine alışmadan, akaryakıta bir zam daha! İşte artış yapılacak tarih

Yenisine alışmadan bir zam daha! İşte artış yapılacak tarih
El konulan zırhlı araçlardan milyonlarca euro, dolar ve altın çıktı

El konulan zırhlı araçlardan milyonlarca euro, dolar ve altın çıktı
İran'dan Türkiye ve Azerbaycan saldırıları sonrası tarihi mesaj: Özür dileriz

İran'dan Türkiye ve Azerbaycan saldırıları sonrası tarihi mesaj
İran, ABD'nin can damarını kesti! AN/TPY-2 radarı hurdaya çıktı

ABD'nin can damarını kestiler
7 gün sonra bir ilk! Çin'den gerilimi tırmandıracak hamle

7 gün sonra bir ilk! Çin'den küresel gerilimi tavan yaptıracak hamle