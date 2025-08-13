Hesap.com Antalyaspor, Gençlerbirliği Maçına Hazırlanıyor
Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde yapılan çalışmalara yeni transferler de katıldı.
Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında 17 Ağustos Pazar günü deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.
Akdeniz temsilcisi, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde ısınma hareketlerinin ardından pas ve taktik çalışma gerçekleştirdi.
Antalyaspor'un 2+1 yıllığına renklerine bağladığı Arjantinli stoper Lautaro Giannetti ile 3 yıllık sözleşme imzaladığı Gambiyalı orta saha oyuncusu Jesper Ceesay takımla ilk idmanı gerçekleştirdi.
Günü çift çalışmayla tamamlayan Hesap.com Antalyaspor, Gençlerbirliği karşılaşmasının hazırlıklarına yarın devam edecek.
Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor