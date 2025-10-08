Hesap.com Antalyaspor, Gaziantep FK Maçı Hazırlıklarına Başladı

Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Pazar günü deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Milli maçlar dolayısıyla lige verilen arada 4 gün izin yapan kırmızı-beyazlı ekip, akşam saatlerinde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplandı.

Hesap.com Antalyaspor'un, teknik direktör Emre Belözoğlu ile yollarını ayırmasının ardından bugünkü idman, Antalyaspor Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Nedim Yiğit yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma hareketleriyle başlayan ve 5'e 2 pas çalışmasıyla süren antrenmanı, Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin ile beraberindeki yöneticiler takip etti.