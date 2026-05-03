Antalyaspor ile Alanyaspor golsüz berabere kaldı

Semih ERSÖZLER/ANTALYA,

STAT: Corendon Airlines Park Antalya

HAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Suat Güz, Ali Can Alp

HESAP.COM ANTALYASPOR: Julian, Bünyamin Balcı (Dk. 76 Paal), Veysel Sarı (Dk. 76 Dzhikiya), Hüseyin Türkmen, Erdoğan Yeşilyurt, Ceesay, Ballet, Soner Dikmen (Dk. 76 Saric), Safuri (Dk. 90 Boli), Doğukan Sinik (Dk. 69 Nikola Storm), Van de Streek

CORENDON ALANYASPOR: Victor, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Hadergjonaj, Makouta, Maestro (Dk. 60 Nicolas Janvier), Ruan, Meschack (Dk. 90 Enes Keskin), Hwang (Dk. 76 Hagi), Güven Yalçın (Dk. 60 İbrahim Kaya)

SARI KARTLAR: Ballet (Antalyaspor) Ümit Akdağ, Maestro, Lima, Duarte, Elia (Alanyaspor)

Süper Lig'in 32'nci haftasında Hesap.com Antalyaspor sahasında konuk ettiği Corendon Alanyaspor ile golsüz berabere kaldı.

7'nci dakikada Ballet'in ceza sahası dışından sert vuruşunda top auta çıktı.

9'uncu dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Meschack'ın yerden ortasında kale önünde bulunan Hwang dokunamayınca top auta çıktı.

32'nci dakikada köşe vuruşunda savunmadan seken topla buluşan Doğukan Sinik'in vuruşu auta gitti.

45'inci dakikada Antalyaspor'un kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde topla buluşan Van de Streek'in şutunda topu kaleci Victor uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık beraberlikle tamamlandı.

59'uncu dakikada hava topu mücadelesinde seken topla buluşan Ballet'in sağ kanattan yaptığı vuruşta top auta çıktı.

62'nci dakikada Alanyaspor'un köşe vuruşu sonrası attığı gol hakem Atilla Karaoğlan'ın yaptığı VAR incelemesinin ardından faul gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

79'uncu dakikada gelişen Alanyaspor atağında Duarte'nin şutunu kaleci Cuesta iki hamlede kontrol etti.

Karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve golsüz berabere sonuçlandı.

Bu sonuçla Antalyaspor puanını 29'a, Alanyaspor ise 34'e çıkarttı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
