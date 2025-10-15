Haberler

Hesabına çuval çuval para yatacak! Barış Alper'in sözleşme detayları ortaya çıktı

Hesabına çuval çuval para yatacak! Barış Alper'in sözleşme detayları ortaya çıktı
Hesabına çuval çuval para yatacak! Barış Alper'in sözleşme detayları ortaya çıktı
Galatasaray, Suudi Arabistan ekibi NEOM'un 40 milyon dolarlık teklifine rağmen Barış Alper Yılmaz'ı satmadı ve oyuncusuyla 6 milyon euro değerinde yeni bir sözleşme imzaladı. Anlaşmada 3 milyon euro garanti ücret, çeşitli performans bonusları ve sadakat primi bulunuyor. Yönetim, yıldız futbolcunun takımda kalması için güçlü bir mali taahhütte bulundu.

Yaz transfer döneminde Galatasaray ile sözleşme görüşmelerinde sıkıntılar yaşayan Barış Alper Yılmaz, sonunda kulüple yeni bir anlaşmaya imza attı.

Transferde Suudi Arabistan ekibi NEOM SC ile adı anılan milli futbolcu, yönetime karşı tavır koyduğu sürecin ardından takımda kalma kararı aldı. Yönetim, oyuncunun moralini ve performansını korumak adına yeni bir kontrat düzenledi.

6 MİLYON EUROLUK DEV SÖZLEŞME

İddiaya göre, Türkiye Futbol Federasyonu'na gönderilen resmi kontrat detaylarında 6 milyon Euro'luk bir yükümlülük bulunuyor.

Bu miktarın dağılımı şöyle;

  • 3 milyon Euro garanti ücret
  • 500 bin Euro sadakat bonusu
  • 10 maç oynarsa 1 milyon Euro,
  • 20 maç oynarsa toplam 2 milyon Euro'ya kadar performans primi,
  • 20 gol katkısı halinde 500 bin Euro ek bonus.

Bu rakamlarla Barış Alper, Galatasaray kadrosundaki en yüksek kazanan yerli oyunculardan biri konumuna yükseldi.

NEOM TEKLİFİ VE GALATASARAY'IN YANITI

Yaz döneminde NEOM SC, Barış Alper Yılmaz için 40 milyon dolar bonservis bedeli önermişti. Galatasaray yönetimi bu teklifi reddetti; çünkü Keçiörengücü'ne verilmesi gereken yüzde 20 pay haricinde 50 milyon dolar talep ediyordu.

Aynı kulübün futbolcuya yıllık 10 milyon dolar maaş teklif ettiği öğrenildi. Galatasaray, oyuncusunu takımda tutmak için maaş dengesini yeniden gözden geçirerek sözleşmeyi yenileme kararı aldı. Başkan Dursun Özbek, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Barış'ın sözleşmesini yeni şartlarla tadil ettik" ifadelerini kullanmıştı.

Haberler.com / Fatih Kocatürk - Spor
