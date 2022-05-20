Herkesin istediği teknik direktör Jorge Jesus, Fenerbahçe'de! İşte resmi imzayı atacağı tarih - Haberler

Süper Lig'de sezona Portekizli teknik adam Pereira ile başlayan ancak kötü gidişatın ardından takımın başına İsmail Kartal'ı getiren Fenerbahçe'de işlerin iyi gitmesi, yüzleri de güldürdü. Kartal, takımı Şampiyonlar Ligi potasına soktu ancak bu başarı da Kartal'ın koltuğunu sağlama almaya yetmedi. Fenerbahçe'de takımın başına Jesus'un getirileceği konuşulurken, asıl bomba haber Portekiz'den geldi.

ANLAŞTIKLARINI DUYURDULAR

Portekiz'in ünlü gazetesi A Bola Fenerbahçe'nin bir süredir görüşmelere devam ettiği ünlü teknik adam Jorge Jesus'la 1 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardığını yazdı.

İMZA ATACAĞI TARİH BİLE BELLİ

Hatta habere göre Jesus'un kendisini resmen sarı lacivertli kulübe bağlayacağı tarih bile belli oldu. Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor karşısında galibiyet elde etmesi ve Şampiyonlar Ligi'ne katılmasının kesinleşmesinin ardından İstanbul'a gelecek ünlü teknik adam, sözleşmeyi imzalayarak takımın başına geçecek.

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