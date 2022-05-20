Herkesin istediği teknik direktör Jorge Jesus, Fenerbahçe'de! İşte resmi imzayı atacağı tarih - Haberler

Herkesin istediği teknik direktör Jorge Jesus, Fenerbahçe'de! İşte resmi imzayı atacağı tarih
- Güncelleme:
Fenerbahçe'de bir süredir belirsizliğini koruyan teknik direktörlük meselesi yerini imza sürecine bırakıyor. Portekiz'in A Bola gazetesi, Fenerbahçe'nin ünlü teknik direktör Jorge Jesus ile 1 yıllık sözleşme konusunda anlaştığını duyurdu. Jesus imzayı, Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor maçından sonra Şampiyonlar Ligi'ne gitmesinin kesinleşmesiyle birlikte atacak. Yani imza süreci 22 Mayıs'tan sonraki pazartesiye denk geliyor.
Süper Lig'de sezona Portekizli teknik adam Pereira ile başlayan ancak kötü gidişatın ardından takımın başına İsmail Kartal'ı getiren Fenerbahçe'de işlerin iyi gitmesi, yüzleri de güldürdü. Kartal, takımı Şampiyonlar Ligi potasına soktu ancak bu başarı da Kartal'ın koltuğunu sağlama almaya yetmedi. Fenerbahçe'de takımın başına Jesus'un getirileceği konuşulurken, asıl bomba haber Portekiz'den geldi.
ANLAŞTIKLARINI DUYURDULAR
Portekiz'in ünlü gazetesi A Bola Fenerbahçe'nin bir süredir görüşmelere devam ettiği ünlü teknik adam Jorge Jesus'la 1 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardığını yazdı.
İMZA ATACAĞI TARİH BİLE BELLİ
Hatta habere göre Jesus'un kendisini resmen sarı lacivertli kulübe bağlayacağı tarih bile belli oldu. Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor karşısında galibiyet elde etmesi ve Şampiyonlar Ligi'ne katılmasının kesinleşmesinin ardından İstanbul'a gelecek ünlü teknik adam, sözleşmeyi imzalayarak takımın başına geçecek.