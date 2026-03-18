Herkesin hayalini kurduğu maça gidip canı sıkılınca yaptığıyla pes dedirtti

Uefa Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Chelsea ile Paris Saint-Germain karşı karşıya geldi. İlk maçı sahasında 5-2 kazanan PSG, Stamford Bridge'de oynanan maçı da 3-0'lık skorla kazanmayı başardı.

PSG 3 GOLLE RAHAT TURLADI

PSG'ye galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Khvicha Kvaratskhelia, 13. dakikada Bradley Barcola ve 62. dakikada Senny Mayulu kaydetti. Bu sonuçla birlikte PSG, iki maç sonunda rakibine toplam skorda 8-2 üstünlük sağlayarak Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

CANI SIKILINCA OYUN OYNADI

Karşılaşmaya Chelseali bir taraftarın maç içerisindeki görüntüleri damga vurdu. Takımının oynadığı oyundan hoşnut kalmayan Chelseali bir taraftarın maçı takip etmeyi bırakıp telefonundan oyun oynadığı görüldü. Başka bir Chelsea taraftarının kaydedip sosyal medyadan paylaştığı bu görüntüler kısa süre içerisinde binlerce etkileşim aldı.