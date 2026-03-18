Haberler

Herkesin hayalini kurduğu maça gidip canı sıkılınca yaptığıyla pes dedirtti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bir Chelsea taraftarı, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde PSG ile oynanan müsabakada takımının oynadığı oyundan sıkılınca telefonunu açıp oyun oynadı. Başka bir Chelsea taraftarının kaydederek sosyal medyadan paylaştığı bu anlar kısa süre içerisinde dikkat çekti.

Uefa Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Chelsea ile Paris Saint-Germain karşı karşıya geldi. İlk maçı sahasında 5-2 kazanan PSG, Stamford Bridge'de oynanan maçı da 3-0'lık skorla kazanmayı başardı.

PSG 3 GOLLE RAHAT TURLADI

PSG'ye galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Khvicha Kvaratskhelia, 13. dakikada Bradley Barcola ve 62. dakikada Senny Mayulu kaydetti. Bu sonuçla birlikte PSG, iki maç sonunda rakibine toplam skorda 8-2 üstünlük sağlayarak Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

CANI SIKILINCA OYUN OYNADI

Karşılaşmaya Chelseali bir taraftarın maç içerisindeki görüntüleri damga vurdu. Takımının oynadığı oyundan hoşnut kalmayan Chelseali bir taraftarın maçı takip etmeyi bırakıp telefonundan oyun oynadığı görüldü. Başka bir Chelsea taraftarının kaydedip sosyal medyadan paylaştığı bu görüntüler kısa süre içerisinde binlerce etkileşim aldı.

Cemre Yıldız
Haberler.com
Pezeşkiyan, İstihbarat Bakanının öldüğünü doğruladı

İran'da Laricani'nin şoku atlatılamadan bir büyük kayıp daha
İran'ın yanıtı ağır oldu! İsrail'in kritik havalimanını vurdular

İran'ın yanıtı ağır oldu! Vurulan yer İsrail'in can damarlarından
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

