İsmi Galatasaray'la anılan Talisca, Al Nassr ile nikah tazeliyor

Suudi Arabistan basınında çıkan haberlere göre Galatasaray'ın kadrosuna katmaya yakın olduğu Anderson Talisca'nın, Al Nassr ile yeni sözleşme imzalayacağı belirtildi.

Suudi Arabistan'da Al-Nassr forması giyen eski Beşiktaşlı Anderson Talisca'nın, sezon sonu için Galatasaray ile sözlü olarak anlaştığı yazılmıştı. Fakat Suudi Arabistan basınından bunun tam tersi yönünde haberler geldi.

YENİ SÖZLEŞME İMZALIYOR

Brezilya'da tedavi gören yıldız futbolcunun 1 hafta içinde Al-Nassr'la sözleşme yenileyeceği belirtildi. Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Talisca'nın mevcut sözleşmesi 2024'ün haziran ayında sona erecekti. Yapılacak yeni sözleşmenin ardından Talisca'nın maaşına da zam yapılması bekleniyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Al Nassr'da ki performansıyla göz dolduran 29 yaşındaki futbolcu, 16 mücadelede forma şansı bulurken 14 kez gol sevinci yaşadı.