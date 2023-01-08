Herkesin gözü İstanbul'da! Avrupa'nın devlerinden derbiye özel scout

Süper Lig'de Fenerbahçe ile Galatasaray bu akşam Kadıköy'de kozlarını paylaşacak. Her iki takım için de büyük önem taşıyan mücadeleye Avrupa'nın devleri de yoğun ilgi gösteriyorlar. Yıldız oyuncuları kadrosuna katmak isteyen Avrupa kulüpleri derbiye özel scoutlar gönderdi.

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray bu akşam Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Dünya derbileri arasında gösterilen bu karşılaşmaya Türkiye kadar Avrupa'nın da ilgili olduğu biliniyor. Hem Fenerbahçeli hem de Galatasaraylı yıldız futbolcuları izlemek üzere Avrupa'nın önde gelen kulüpleri dev derbi için özel scoutlar gönderdi.

AVRUPA'NIN DEVLERİ SCOUT GÖNDERDİ

Dev derbiye özel scout gönderen kulüpler arasında Atletico Madrid, Sevilla, Monaco, Napoli, Werder Bremen, West Ham United, Crystal Palace ve Liverpool gibi Avrupa'nın önde gelen takımları yer alıyor.

YILDIZLARI MERCEK ALTINA ALACAKLAR

Fenerbahçe'de Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Atilla Szalai, Osayi Samuel ve Miguel Crespo scout ekiplerinin izleyeceği futbolcular arasında yer alıyor. Galatasaray'da ise Sacha Boey, Kerem Aktürkoğlu, Victor Nelsson, Milot Rashica ve Lucas Toreira scout ekiplerinin derbide özel olarak takip edeceği oyuncular arasında bulunuyor.