Haberler

Herkesin aklında aynı soru var! Dursun Özbek canlı yayını apar topar terk etti

Herkesin aklında aynı soru var! Dursun Özbek canlı yayını apar topar terk etti Haber Videosunu İzle
Herkesin aklında aynı soru var! Dursun Özbek canlı yayını apar topar terk etti
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, RAMS Park'taki Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda yapılan divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Transfere de değinen Dursun Özbek'in apar topar toplantıyı terk etmesi taraftarları heyecanlandırdı. Bu durum, 'Transfer için mi gitti?' sorusunu gündeme getirdi. Özellikle ara transfer döneminde yaşanan hareketlilik, bu hamlenin transfer görüşmeleriyle bağlantılı olabileceği yorumlarına neden oldu.

  • Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, ocak ayı olağan Divan Kurulu toplantısında konuşmasının hemen ardından salondan ayrıldı.
  • Dursun Özbek, salondan ayrılırken 'önemli bir toplantı' için ayrılmak zorunda olduğunu belirtti.
  • Dursun Özbek'in Divan Kurulu'nu erken terk etmesi, transfer görüşmeleriyle bağlantılı olabileceği yorumlarına neden oldu.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in Divan Kurulu toplantısında yaptığı ani ayrılık, camiada soru işaretlerine neden oldu.

DIVAN KURULU TOPLANTISINDA SÜRPRİZ AYRILIK

Galatasaray'da ocak ayı olağan Divan Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Saat 13.30'da başlayan toplantıda konuşmasını yapan Başkan Dursun Özbek, konuşmasının hemen ardından salondan ayrıldı.

"ÖNEMLİ BİR TOPLANTI" VURGUSU

Salondan ayrılırken kısa bir açıklama yapan Dursun Özbek, "Bir toplantı için aranızdan ayrılmak zorundayım, önemli bir toplantı" ifadelerini kullandı. Bu sözlerin ardından Özbek'in salondan çıkması dikkat çekti.

TRANSFER İDDİALARI GÜNDEME GELDİ

Dursun Özbek'in Divan Kurulu'nu erken terk etmesi, sarı-kırmızılı camiada "Transfer için mi gitti?" sorusunu gündeme taşıdı. Özellikle ara transfer döneminde yaşanan hareketlilik, bu hamlenin transfer görüşmeleriyle bağlantılı olabileceği yorumlarına neden oldu.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava reddedildi

Ekrem İmamoğlu'nun diploma iptal davasında karar
5 günlük bebeği döverek engelli bırakan vicdansız hemşire hakkında tutuklama kararı

Vicdansız hemşire hakkında yeni gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Araç sahibi ekspertizde gerçeği öğrenince fenalaştı

Araç sahibi ekspertizde gerçeği öğrenince fenalaştı
'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı Yavuz Engin'den çok konuşulacak Yılmaz Güney çıkışı

'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcıdan olay Yılmaz Güney çıkışı
Esat Yontunç'un savcılık ifadesi ortaya çıktı! İşte aylık geliri

Esat Yontunç'un savcılık ifadesi ortaya çıktı! İşte aylık geliri
Şırnak'ta camide çekilen görüntüler yürekleri ısıttı

Türk-Kürt çatışması çıkarmak isteyenlere en güzel yanıt
Araç sahibi ekspertizde gerçeği öğrenince fenalaştı

Araç sahibi ekspertizde gerçeği öğrenince fenalaştı
Arda Güler Fenerbahçe'ye servet kazandıracak

Arda Güler Fenerbahçe'ye servet kazandıracak
Süper Lig devinde kriz! Taraftar transfer bekliyor, başkan oyuncu satıyor

Süper Lig devinde taraftar transfer bekliyor, başkan oyuncu satıyor