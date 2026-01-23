Herkesin aklında aynı soru var! Dursun Özbek canlı yayını apar topar terk etti

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in Divan Kurulu toplantısında yaptığı ani ayrılık, camiada soru işaretlerine neden oldu.

DIVAN KURULU TOPLANTISINDA SÜRPRİZ AYRILIK

Galatasaray'da ocak ayı olağan Divan Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Saat 13.30'da başlayan toplantıda konuşmasını yapan Başkan Dursun Özbek, konuşmasının hemen ardından salondan ayrıldı.

"ÖNEMLİ BİR TOPLANTI" VURGUSU

Salondan ayrılırken kısa bir açıklama yapan Dursun Özbek, "Bir toplantı için aranızdan ayrılmak zorundayım, önemli bir toplantı" ifadelerini kullandı. Bu sözlerin ardından Özbek'in salondan çıkması dikkat çekti.

TRANSFER İDDİALARI GÜNDEME GELDİ

Dursun Özbek'in Divan Kurulu'nu erken terk etmesi, sarı-kırmızılı camiada "Transfer için mi gitti?" sorusunu gündeme taşıdı. Özellikle ara transfer döneminde yaşanan hareketlilik, bu hamlenin transfer görüşmeleriyle bağlantılı olabileceği yorumlarına neden oldu.