Herkesi şaşırtan sürpriz karar! Hakan Çalhanoğlu, Premier Lig devine imzayı atıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Herkesi şaşırtan sürpriz karar! Hakan Çalhanoğlu, Premier Lig devine imzayı atıyor

Haberler.com - Spor
 - Güncelleme:

İtalya Serie A'da sezonu şampiyon Milan'ın ardından 2. sırada tamamlayan Inter'de Hakan Çalhanoğlu, bu sezon gösterdiği performansla kendine hayran bıraktı. Milli futbolcunun sürpriz bir kararla yeni sezonda takımda kalmak istemediği ve Manchester United'a transfer olacağı öne sürüldü.

Inter formasıyla başarılı bir sezon geçiren Hakan Çalhanoğlu, İngiltere Premier Lig'in yolunu tutabilir. Milli futbolcumuz için Manchester United'ın 25 milyon euroluk bir teklif yaptığı ve İtalyan ekibiyle pazarlıkların başladığı belirtildi.

INTER, HAKAN'IN GİDİŞİNE İZİN VEREBİLİR

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Manchester United, Hakan Çalhanoğlu transferini bitirmek için düğmeye bastı. Kırmızı Şeytanlar, Inter'in kapısını 25 milyon euroluk teklifle çaldı. İki kulüp arasında pazarlıkların sürdüğü belirtilirken Inter'in iyi bir bonservise milli futbolcumuzun gidişine izin vereceği öğrenildi.

Herkesi şaşırtan sürpriz karar! Hakan Çalhanoğlu, Premier Lig devine gidiyor

BU SEZON PERFORMANSIYLA GÖZ DOLDURDU

Hakan Çalhanoğlu, Inter'in bu sezon oynadığı 48 maçın 42'sinde ilk 11'de şans bulurken, 8 gol ve 13 asistlik performas gösterdi.

Haberler.com - Spor

Manchester United Hakan Çalhanoğlu Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title