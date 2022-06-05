Herkesi şaşırtan sürpriz karar! Hakan Çalhanoğlu, Premier Lig devine imzayı atıyor - Haberler

Inter formasıyla başarılı bir sezon geçiren Hakan Çalhanoğlu, İngiltere Premier Lig'in yolunu tutabilir. Milli futbolcumuz için Manchester United'ın 25 milyon euroluk bir teklif yaptığı ve İtalyan ekibiyle pazarlıkların başladığı belirtildi.

INTER, HAKAN'IN GİDİŞİNE İZİN VEREBİLİR

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Manchester United, Hakan Çalhanoğlu transferini bitirmek için düğmeye bastı. Kırmızı Şeytanlar, Inter'in kapısını 25 milyon euroluk teklifle çaldı. İki kulüp arasında pazarlıkların sürdüğü belirtilirken Inter'in iyi bir bonservise milli futbolcumuzun gidişine izin vereceği öğrenildi.

BU SEZON PERFORMANSIYLA GÖZ DOLDURDU

Hakan Çalhanoğlu, Inter'in bu sezon oynadığı 48 maçın 42'sinde ilk 11'de şans bulurken, 8 gol ve 13 asistlik performas gösterdi.

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