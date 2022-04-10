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Derbide herkes var Başkan yok! Ali Koç'un maça gelmeme sebebi çok ilginç

Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
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Son haftalarda maçlara gitmeyen Başkan Ali Koç, Galatasaray derbisinde de statta görülmedi. Maçlara gitmeyerek totem yapan Başkan Koç, Galatasaray derbisinde de ritüelini bozmadı.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbide gözler Başkan Ali Koç'u aradı. Ancak Başkan Koç son haftalardaki ritüelini bozmadı. Başkan bu maçı da izlemedi.

Herkes var Başkan yok! Ali Koç'un maça gelmeme sebebi çok ilginç

"BEN İZLEYİNCE KAZANAMIYORUZ"

Başkan Ali Koç, 6 genç futbolcunun imza töreninde bu toteminin şifresini vermişti. Koç, "Ben stada gitmeyince kazanıyoruz. Alanya maçını evden izledim ve farklı bir sonuç geldi. Allah bozmasın, demek ki bunda da bir hayır var" ifadelerini kullanmıştı.

Herkes var Başkan yok! Ali Koç'un maça gelmeme sebebi çok ilginç

TOTEMİNİ BOZMADI

Başkan Koç'un derbiye gelmeyeceği haftalar öncesinden belli olmuştu. Başkan Koç maç günü de kararını değiştirmedi ve stada gelmedi.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Galatasaray, Fenerbahçe, Ali Koç, Derbi, Spor, Haberler

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