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Herkes su sanıyordu! İngiliz futbolcular molalarda bakın ne içiyormuş

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EURO 2024'te mücadele eden İngiltere takımının su molalarında sıradan su yerine özel karışım içtikleri ortaya çıktı. Bu karışımın az sirkeli, az tuzlu salatalık suyu olduğu belirtildi. Teknik Direktör Gareth Southgate'in ekibindeki beslenme uzmanlarının salatalık suyunu ısrarla önerdiği ve İngiliz hocanın da salatalık suyunu futbolcularına şart koştuğu öne sürüldü.

Büyük heyecana sahne olan ve Almanya'da düzenlenen EURO 2024'te heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Futbolseverlerin de keyifle takip ettiği turnuvada yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

SU DEĞİL, ÖZEL KARIŞIM İÇİYORLARMIŞ

C Grubu'nda mücadele eden İngiltere Milli Takımı'na dair dikkat çeken bir detay gün yüzüne çıktı. Su molalarında futbolcuların tükettiği içeceğin su olmadığı, İngiliz oyuncuların özel karışım içtikleri öğrenildi. Bu karışımın az sirkeli, az tuzlu salatalık suyu içeriyor.

Herkes su sanıyordu! İngiliz futbolcular molalarda bakın ne içiyormuş

FUTBOLCULARA ŞART KOŞULUYOR

Teknik Direktör Gareth Southgate'in ekibindeki beslenme uzmanlarının salatalık suyunu ısrarla önerdiği ve İngiliz hocanın da salatalık suyunu futbolcularına şart koştuğu belirtildi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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