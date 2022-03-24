Herkes şaşkın! A Milli Takım'ın ilk 11'ini görenler Stefan Kuntz'u yaylım ateşine tuttu

A Milli Takım, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Portekiz ile karşılaşıyor. Teknik direktör Stefan Kuntz zorlu maçta sahaya sürdüğü ilk 11 tepki çekti.

RIDVAN YILMAZ'IN KADRODAN ÇIKARILMASINA TEPKİ VAR

Geride Merih-Çağlar-Ozan Kabak 3'lüsüyle maça başlayacak A Milli Takım'da Zeki Çelik'in sağ, Berkan Kutlu'nun ise sol kanat bek oynaması bekleniyor. Alman hocanın Berkan Kutlu tercihi ise birçok kişinin sosyal medyada tepkisini çekti. Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz'ın Letonya karşısında sonradan oyuna girip gösterdiği performansı örnek gösteren futbolseverler, genç futbolcunun kadrodan çıkarılıp gerçek mevkisi sol bek olmayan Berkan Kutlu'nun bu mevkide kullanılacak olmasına adeta ateş püskürdü.