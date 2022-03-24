Herkes şaşkın! A Milli Takım'ın ilk 11'ini görenler Stefan Kuntz'u yaylım ateşine tuttu - Haberler

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Herkes şaşkın! A Milli Takım'ın ilk 11'ini görenler Stefan Kuntz'u yaylım ateşine tuttu

Haberler.com - Ali Gülhan - Spor
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2022 Dünya Kupası Elemeleri play-off yarı finalinde A Milli Takım, deplasmanda Portekiz'e konuk oluyor. Karşılaşmaya sürpriz bir tercih yaparak 3'lü savunma hattıyla başlayan Kuntz'un Berkan Kutlu'yu sol kanat bek olarak deneyecek olması futbolseverlerin tepkisini çekti.

A Milli Takım, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Portekiz ile karşılaşıyor. Teknik direktör Stefan Kuntz zorlu maçta sahaya sürdüğü ilk 11 tepki çekti.

RIDVAN YILMAZ'IN KADRODAN ÇIKARILMASINA TEPKİ VAR

Geride Merih-Çağlar-Ozan Kabak 3'lüsüyle maça başlayacak A Milli Takım'da Zeki Çelik'in sağ, Berkan Kutlu'nun ise sol kanat bek oynaması bekleniyor. Alman hocanın Berkan Kutlu tercihi ise birçok kişinin sosyal medyada tepkisini çekti. Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz'ın Letonya karşısında sonradan oyuna girip gösterdiği performansı örnek gösteren futbolseverler, genç futbolcunun kadrodan çıkarılıp gerçek mevkisi sol bek olmayan Berkan Kutlu'nun bu mevkide kullanılacak olmasına adeta ateş püskürdü.

Herkes şaşkın! A Milli Takım'ın ilk 11'ini görenler Stefan Kuntz'u yaylım ateşine tuttu

Herkes şaşkın! A Milli Takım'ın ilk 11'ini görenler Stefan Kuntz'u yaylım ateşine tuttu

Herkes şaşkın! A Milli Takım'ın ilk 11'ini görenler Stefan Kuntz'u yaylım ateşine tuttu

Herkes şaşkın! A Milli Takım'ın ilk 11'ini görenler Stefan Kuntz'u yaylım ateşine tuttu

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

A Milli Futbol Takımı, Stefan Kuntz, Portekiz, Spor, Haberler

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