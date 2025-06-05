Herkes Ronaldo'nun Almanya maçında yaptığını konuşuyor

Herkes Ronaldo'nun Almanya maçında yaptığını konuşuyor
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UEFA Uluslar Ligi yarı finalinde Portekiz, Almanya'yı 2-1 yenerek finale çıktı. Maçta Portekiz'i finale taşıyan gol 40 yaşındaki Ronaldo'dan geldi. Ronaldo'nun ilerleyen yaşına rağmen ülkesini taşıması gündeme damga vurdu. Almanya karşısında 25 yıl sonra bir zafer kazanan Portekiz, halkının coşkusunu yaşadı. Ronaldo'nun performansı, hem Portekiz basınında hem de sosyal medyada geniş yer buldu.

UEFA Uluslar Ligi yarı finalinde Portekiz, Almanya'yı 2-1 yenerek finale yükseldi. Karşılaşmada Portekiz'i finale taşıyan gol 40 yaşındaki Cristiano Ronaldo'dan geldi.

HERKES ONU KONUŞUYOR

25 yıl sonra Almanya karşısında kazanan Portekiz'de halk finale çıkmanın coşkusunu yaşadı. Ronaldo'nun ilerleyen yaşına rağmen ülkesini taşıması ise gündem oldu.

25 YIL SONRA GELEN ZAFER

Bu sonuçla Portekiz, Almanya'yı tam 25 yıl sonra mağlup etti. Ülkesine galibiyeti getirerek finale götüren Ronaldo ise gündem oldu. Portekiz halkı, Almanya zaferini coşkuyla kutlarken Ronaldo için de övgü dolu ifadeler kullanıldı.

Portekiz basını, Cristiano Ronaldo'nun ülkesine liderlik ettiğini belirtirken sosyal medyada da taraftarlar, 40 yaşındaki futbolcunun hâlâ ülkesini taşıyor olmasını takdir etti.

937. GOLÜNÜ ATTI

Bu sezon Al Nassr ile 41 maçta 35 gol ve 4 asistlik performans gösteren Ronaldo, Almanya maçında fileleri havalandırarak kariyerinin 937. golünü attı.

Haberler.com / Numan Darğın - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıErkan Arslan:

Yine Nekadar ici Bos Bir Haber Yahuuuu O Bos Kalleye Bende ücüncü Bacagimla Gol Atarim örnegin Ronaldo Birinci Gole Benzer Bir Gol Attimi? Hayir Ayni Messi Gibi Hazirin Babasi

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Haber YorumlarıSiyah&Beyaz null:

40 yaşındaki insan artık gtnde osrga hükmediyor gelip Ronaldoyu eleştiriyor trajikomik

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