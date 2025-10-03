Haberler

Herkes paylaşıyor! Fenerbahçe maçına damga vuran görüntü

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Nice maçını kadroda olmayan futbolcularla birlikte tribünden izledi. O anlarda Saran'ın Mert Hakan Yandaş'a su uzatması sosyal medyada gündem oldu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynanan Nice karşılaşmasını, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran tribünden takip etti. Saran'a, yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra sportif direktör Devin Özek ve kulüp efsanelerinden Gökhan Gönül de eşlik etti.

KADRODA OLMAYANLARLA BİRLİKTE

Başkan Saran, karşılaşmayı kadroda yer almayan futbolcularla birlikte izledi. Tribünde samimi anların yaşandığı görülürken, futbolcuların başkanlarıyla yakın iletişim kurması dikkat çekti.

MERT HAKAN'A SU İKRAMI

Maç esnasında kameralara yansıyan bir an, sosyal medyada gündem oldu. Başkan Sadettin Saran'ın, Mert Hakan Yandaş'a su uzattığı görüntüler taraftarlar tarafından ilgiyle karşılandı.

