Üye Girişi
Haberler

Herkes onu konuşuyor! Jorge Jesus dünya rekoruna sadece 1 adım uzakta

Güncelleme:

Suudi Arabistan takımı Al-Hilal'in başına geçen Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus'un yeni takımıyla dünya rekoru kırmasına sadece 1 adım kaldı. 26 maçtır üst üste galibiyet alan Portekizli antrenör, bir sonraki maçını kazanması durumunda dünya rekoruna ortak olacak.

Süper Lig devi Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Hilal'in başına geçen Jorge Jesus, yeni takımında 26 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

REKORA 1 ADIM UZAKTA

The New Saints'in 27 maçlık rekoruna yaklaşan Al-Hilal, bir maç daha kazanması halinde üst üste en çok maç kazanan takım rekorununa ortak olacak. Jesus'un ekibi, 8 Mart Cumartesi günü oynanacak Al-Riyadh maçında rakibini mağlup etmesi halinde dünyada en uzun galibiyet serisine sahip takım rekoruna ortak olacak.

44 YILLIK REKOR 2017'DE KIRILDI

Dünyadaki en uzun galibiyet serisine sahip takım 2017'ye kadar Ajax'tı. 1971-72 yılları arasında 26 maçlık galibiyet serisi yakalayan Hollanda ekibinin rekorunu 2017'de kırıldı.

İşte en uzun galibiyet serisine sahip olan takımlar;

  • The New Saints - 27 maç
  • Al-Hilal - 26 maç
  • Ajax - 26 maç (1972)
  • Ajax - 25 maç (1995)
  • Coritiba - 24 maç
  • Bayern Münih - 23 maç
  • Real Madrid - 22 maç
  • Manchester City - 21 maç
Kaynak: Haberler.com / Spor

Jorge Jesus Al Hilal Spor Dünya Haberler

Bakmadan Geçme

Baki Demirbaş kimdir? AK Parti Ankara- Çubuk Belediye Başkan adayı Baki Demirbaş kaç yaşında, nereli? Liverpool - Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta? Liverpool - Manchester City maçı nereden izlenir? Duhan Kalkan kimdir? AK Parti Çankaya Belediye Başkan Adayı Duhan Kalkan kaç yaşında, nereli? Hazım Caner Can kimdir? AK Parti Çamlıdere Belediye Başkan Adayı Hazım Caner Can kaç yaşında, nereli? Tuncer Kaplan kimdir? AK Parti Ankara- Beypazarı Belediye Başkan adayı Tuncer Kaplan kaç yaşında, nereli? Ahmet Buran kimdir? AK Parti Ankara- Bala Belediye Başkan adayı Ahmet Buran kaç yaşında, nereli? BAHAR Yeni Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Fragmanı izle! Son bölümde ne oldu? Aboubakar Beşiktaş Yönetimi'ne ne dedi? Takıma rest mi çekti? Mehmet Emin Özbey kimdir? Zafer Partisi Van Belediye Başkan adayı Mehmet Emin Özbey kaç yaşında, nereli? Mehmet Pamuk kimdir? Zafer Partisi Gaziantep Belediye Başkan Adayı Mehmet Pamuk kaç yaşında, nereli? Umut Üredi kimdir? Zafer Partisi Sivas Belediye Başkan adayı Umut Üredi kaç yaşında, nereli? İlker Bayrak kimdir? Zafer Partisi Bolu Belediye Başkan Adayı İlker Bayrak kaç yaşında, nereli? 1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ? 1 Mayıs İşçi Bayramı okullar tatil mi, okul var mı? 1 Mayıs İşçi Bayramı tam gün mü, yarım gün mü? Kemal Bige kimdir? Zafer Partisi Bilecik Belediye Başkan Adayı Kemal Bige kaç yaşında, nereli? Beyza Tatar kimdir? Zafer Partisi Şırnak Belediye Başkan adayı Beyza Tatar kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title