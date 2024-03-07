Herkes onu konuşuyor! Jorge Jesus dünya rekoruna sadece 1 adım uzakta
Suudi Arabistan takımı Al-Hilal'in başına geçen Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus'un yeni takımıyla dünya rekoru kırmasına sadece 1 adım kaldı. 26 maçtır üst üste galibiyet alan Portekizli antrenör, bir sonraki maçını kazanması durumunda dünya rekoruna ortak olacak.
Süper Lig devi Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Hilal'in başına geçen Jorge Jesus, yeni takımında 26 maçlık galibiyet serisi yakaladı.
REKORA 1 ADIM UZAKTA
The New Saints'in 27 maçlık rekoruna yaklaşan Al-Hilal, bir maç daha kazanması halinde üst üste en çok maç kazanan takım rekorununa ortak olacak. Jesus'un ekibi, 8 Mart Cumartesi günü oynanacak Al-Riyadh maçında rakibini mağlup etmesi halinde dünyada en uzun galibiyet serisine sahip takım rekoruna ortak olacak.
44 YILLIK REKOR 2017'DE KIRILDI
Dünyadaki en uzun galibiyet serisine sahip takım 2017'ye kadar Ajax'tı. 1971-72 yılları arasında 26 maçlık galibiyet serisi yakalayan Hollanda ekibinin rekorunu 2017'de kırıldı.
İşte en uzun galibiyet serisine sahip olan takımlar;
- The New Saints - 27 maç
- Al-Hilal - 26 maç
- Ajax - 26 maç (1972)
- Ajax - 25 maç (1995)
- Coritiba - 24 maç
- Bayern Münih - 23 maç
- Real Madrid - 22 maç
- Manchester City - 21 maç