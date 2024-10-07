Herkes onu konuşuyor! 5 haftadır gol yemeyen kaleci, maçtan çıkıp nişanlandı
TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Bursaspor'da 5 maçtır kalesini gole kapatan ve adından söz ettiren kaleci Anıl Atağ, son maçın ardından nişanlandı.
Süper Lig'de bir dönem tarih yazarak şampiyon olan Bursaspor, yaşadığı zorlu dönemlerin ardından 3. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veriyor.
MAÇTAN ÇIKIP NİŞANLANDI
Geride kalan 5 haftada gol yemeyen tek takım olarak dikkat çeken Bursaspor'da 5 maçta kalesini gole kapayan kaleci Anıl Atağ, son maçın ardından nişan yüzüklerini taktı.
Oynadıkları 5 maçta rakiplerine gol şansı tanımayan ve kendi kalelerini koruyan yeşil-beyazlılar, rakip fileleri 9 kez havalandırdı. 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Bursa ekibi, şampiyonluk yarışında averajla 3. sırada bulunuyor.