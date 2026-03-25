Herkes onu konuşuyor! 40 yıllık hegemonyayı tek başına yıkacak
Futbol dünyasında "Moneyball'ın Kralı" olarak anılan Tony Bloom, kulüp yönetimindeki başarısıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
ÜÇ FARKLI KULÜPTE TARİH YAZDI
Milyarder bahisçi kimliğinden kulüp sahipliğine uzanan Bloom, Brighton'ı Premier Lig'e taşıdı, Union Saint- Gilloise'i ikinci ligden alıp Şampiyonlar Ligi seviyesine çıkardı. Şimdi ise İskoçya'da Hearts ile şampiyonluğa koşuyor.
40 YILLIK HEGEMONYA BİTEBİLİR
1985'te Aberdeen'in şampiyonluğundan bu yana Celtic ve Rangers dışında hiçbir takımın kazanamadığı İskoç Ligi'nde Hearts'ın zirvede olması, tarihi bir kırılmanın habercisi olarak görülüyor.
DÜŞÜK MALİYET, BÜYÜK BAŞARI
Bloom'un en dikkat çeken yönü ise transfer stratejisi. Veri ve istatistik temelli oyuncu keşif sistemiyle hareket eden İngiliz iş insanı, Hearts'ta son 4 transfer döneminde yalnızca 4 milyon euro bonservis harcayarak büyük başarı yakaladı.
VERİYLE GELEN DEVRİM
"Moneyball" yaklaşımıyla futbolu yeniden şekillendiren Bloom, düşük bütçeyle maksimum verim alarak modern futbol yönetimine yeni bir bakış açısı kazandırdı.