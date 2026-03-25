Herkes onu konuşuyor! 40 yıllık hegemonyayı tek başına yıkacak

Herkes onu konuşuyor! 40 yıllık hegemonyayı tek başına yıkacak
Futbol dünyasının 'Moneyball'ın Kralı' olarak bilinen Tony Bloom, başarılı kulüp yönetimiyle dikkat çekiyor. Brighton ve Union Saint-Gilloise'yi başarıya taşıyan Bloom, şimdi de İskoçya'da Hearts ile şampiyonluğa koşuyor. Düşük bütçeyle maksimum verim almayı hedefleyen Bloom, son 4 transfer döneminde yalnızca 4 milyon euro bonservis harcayarak büyük başarı yakaladı. Veri ve istatistik temelli oyuncu keşif sistemiyle hareket eden Bloom, modern futbol yönetimine yeni bir bakış açısı kazandırdı.

  • Tony Bloom, Brighton'ı Premier Lig'e taşıdı, Union Saint-Gilloise'i ikinci ligden Şampiyonlar Ligi seviyesine çıkardı ve Hearts ile İskoç Ligi'nde şampiyonluğa koşuyor.
  • Hearts, 1985'te Aberdeen'in şampiyonluğundan bu yana Celtic ve Rangers dışında hiçbir takımın kazanamadığı İskoç Ligi'nde zirvede.
  • Tony Bloom, Hearts'ta son 4 transfer döneminde yalnızca 4 milyon euro bonservis harcayarak veri ve istatistik temelli bir oyuncu keşif sistemi kullandı.

Futbol dünyasında "Moneyball'ın Kralı" olarak anılan Tony Bloom, kulüp yönetimindeki başarısıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

ÜÇ FARKLI KULÜPTE TARİH YAZDI

Milyarder bahisçi kimliğinden kulüp sahipliğine uzanan Bloom, Brighton'ı Premier Lig'e taşıdı, Union Saint- Gilloise'i ikinci ligden alıp Şampiyonlar Ligi seviyesine çıkardı. Şimdi ise İskoçya'da Hearts ile şampiyonluğa koşuyor.

40 YILLIK HEGEMONYA BİTEBİLİR

1985'te Aberdeen'in şampiyonluğundan bu yana Celtic ve Rangers dışında hiçbir takımın kazanamadığı İskoç Ligi'nde Hearts'ın zirvede olması, tarihi bir kırılmanın habercisi olarak görülüyor.

DÜŞÜK MALİYET, BÜYÜK BAŞARI

Bloom'un en dikkat çeken yönü ise transfer stratejisi. Veri ve istatistik temelli oyuncu keşif sistemiyle hareket eden İngiliz iş insanı, Hearts'ta son 4 transfer döneminde yalnızca 4 milyon euro bonservis harcayarak büyük başarı yakaladı.

VERİYLE GELEN DEVRİM

"Moneyball" yaklaşımıyla futbolu yeniden şekillendiren Bloom, düşük bütçeyle maksimum verim alarak modern futbol yönetimine yeni bir bakış açısı kazandırdı.

Vatandaş isyan etti, Erdoğan devreye girdi: Talimatları verdim
Trump'a büyük şok! Asıl darbeyi kendi halkından yedi

Savaş devam ederken Kim'den dikkat çeken mesaj: Biz haklı çıktık
Tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu'na bir darbe daha
Kuyumcudan çıkmıyorlar: İşte Türkiye genelinde en çok altın biriktiren ilimiz
Real Madrid'in beslenme uzmanından olay iddia
Savaş devam ederken Kim'den dikkat çeken mesaj: Biz haklı çıktık
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Listede kimler yok ki
Bu kez sert kayaya çarptı! Gelen mesaj tüm hesaplarını değiştirecek