Haberler

Herkes onu konuşuyor! 1.5 yıl sonra saçlarını kesebilir

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manchester United geçtiğimiz günlerde sahasında Tottenham'ı mağlup ederek üst üste dördüncü galibiyetini aldı. Manchester United yarın gece West Ham'ı da yenerse takımı üst üste 5 maç kazanana kadar saçlarını kesmeyeceğini söyleyen taraftar 1.5 yıl sonra saçlarını kesecek.

  • Manchester United taraftarı, takımının üst üste beş lig maçı kazanana kadar saçlarını kestirmeyeceğine dair söz verdi.
  • Manchester United, Tottenham galibiyetiyle üst üste dördüncü lig maçını kazandı.
  • Manchester United bir sonraki lig maçını da kazanırsa, taraftar 1,5 yıl sonra saçlarını kestirecek.

Manchester United'ın Tottenham galibiyeti sadece puan tablosunu değil, bir taraftarın 1,5 yıllık iddiasını da yeniden gündeme taşıdı.

Premier Lig'de Tottenham'ı mağlup ederek üst üste dördüncü galibiyetini alan Manchester United, form grafiğini yukarı çekti. Kırmızı Şeytanlar'ın bu çıkışı tribünlerde de ilginç bir hikâyeyi yeniden hatırlattı.

490 GÜNLÜK İDDİA GÜNDEM OLDU

Manchester United taraftarlarından biri, takımının üst üste beş lig maçı kazanana kadar saçlarını kestirmeyeceğine dair verdiği sözle sosyal medyada konuşulmuştu.

SON HALİ SOSYAL MEDYADA VİRAL

Tottenham galibiyetiyle United'ın üst üste dördüncü zaferini alması, söz konusu taraftarı yeniden gündeme taşıdı. Saçları omuzlarına kadar uzayan taraftarın son hali sosyal medyada büyük ilgi gördü.

BİR GALİBİYET DAHA BEKLENİYOR

Manchester United bir sonraki lig maçını da kazanması halinde üst üste beş maçlık galibiyet serisine ulaşacak. Bu durumda taraftar, 1,5 yıl sonra saçlarını kestirerek verdiği sözü yerine getirecek.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Piyasalar alev alev! Yeni hafta yükselişlerle başladı

Piyasalar alev alev! Kritik eşik aşıldı, tarihi rekorlar an meselesi
Epstein dosyasından çıkan isim herkesi şaşkına çevirdi

Epstein dosyasından çıkan isim herkesi şaşkına çevirdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'dan tüm dünyayı tedirgin edecek 'atom bombası' çıkışı

İran'dan tüm dünyayı tedirgin edecek 'atom bombası' çıkışı
Sisi'den kritik Somali adımı! Ülkeye asker konuşlandıracak

Sisi'den gündem yaratacak adım! Askeri birlik konuşlandırılacak
Ülke tarihinde bir ilk yaşandı, gelişmeye Trump da kayıtsız kalamadı

Ülke tarihinde bir ilk yaşandı, gelişmeye Trump da kayıtsız kalamadı
Demet Akalın 'Paramı alamadım' dedi, açıklamalar ardı ardına geldi

Aralarına kara kedi değil 'para' girdi, açıklamalar ardı ardına geldi
İran'dan tüm dünyayı tedirgin edecek 'atom bombası' çıkışı

İran'dan tüm dünyayı tedirgin edecek 'atom bombası' çıkışı
24 ilde operasyon:1 ton 124 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Operasyonlar devam ediyor: 1 ton 124 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Sakın bunu yapmayın! Karnına koyduğu sıcak su torbası hayatını kabusa çevirdi

Sakın bunu yapmayın! Karnına koydu, bir anda hayatı kabusa döndü