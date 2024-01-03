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Herkes "Neden?" diye soruyor! Mesut Özil'den yıllar sonra Fenerbahçelileri delirtecek hareket

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Fenerbahçe'nin eski yıldız futbolcusu Mesut Özil, sosyal medya hesabından yıllardır takip ettiği sarı-lacivertli kulübü takipten çıktı. Bu durum, Fenerbahçeli taraftarların büyük tepkisini çekti.

Büyük umutlarla transfer olduğu Fenerbahçe'de beklentileri bir türlü karşılayamayan ve sarı-lacivertli takımdan ayrıldıktan kısa bir süre sonra da futbol kariyerini noktalayan eski ünlü futbolcu Mesut Özil, sosyal medya hesabından sarı-lacivertli kulübü takipten çıktı.

FENERBAHÇE'Yİ TAKİPTEN ÇIKTI

Yıllardır Fenerbahçe'yi sosyal medya hesabından takip eden Özil, dün akşam sürpriz bir hamleyle sarı-lacivertlilerin resmi hesabını takipten çıkardı.

TARAFTARLARDAN TEPKİ ALDI

Dünya devlerinin formasını da giyen eski ünlü futbolcunun bu hamlesi özellikle sosyal medyada bazı Fenerbahçeli taraftarların büyük tepkisini çekti. Taraftarlardan bazıları, "Neden bunu yaptın Mesut?" şeklinde yorumlarda bulundu.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Mesut Özil Fenerbahçe Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (1)

Hasann hasann:

olabilir ne var bunda

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