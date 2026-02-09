Haberler

Herkes merakla bekliyordu! İşte Talisca'nın yeni maaşı

Güncelleme:
Fenerbahçe, sezon sonunda kontratı bitecek olan Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca ile yeni bir sözleşme imzaladı. Talisca'nın sözleşmesi 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzatıldı. Yıllık 12 milyon euro olan maaşında indirime gidilerek yıllık 5,5 milyon euroya düşürüldü. Talisca, bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 33 maça çıktı ve 19 gol atarken 4 asistlik katkı sağladı.

BÜYÜK FEDAKARLIK YAPTI

Yönetim, 32 yaşındaki futbolcunun yıllık 12 milyon Euro olan maaşında indirime gitmesini talep etti. Anderson Talisca, bu talebi kabul ederek önemli bir fedakârlık yaptı.

İŞTE YENİ MAAŞI

Tecrübeli oyuncunun yeni maaşının yıllık 5,5 milyon Euro olduğu öğrenildi. Bu anlaşmayla birlikte Talisca, Fenerbahçe ile 2 yıllık yeni sözleşmeye imza attı.

TEDESCO'NUN VAZGEÇİLMEZİ

Bu sezon gösterdiği performansla teknik direktör Domenico Tedesco'nun en güvendiği isimlerden biri olan Talisca, taraftarın da takım içindeki en önemli oyuncular arasında gördüğü futbolcular arasında yer alıyor.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ, SEZON PERFORMANSI

Brezilyalı yıldızın güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olarak gösteriliyor. Anderson Talisca, bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 33 maça çıktı. Toplam 1.939 dakika sahada kalan deneyimli futbolcu, 19 gol atarken 4 asistlik katkı sağladı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
