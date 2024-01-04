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Herkes merakla bekliyordu! İşte Süper Kupa'nın oynanacağı yeni tarih

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29 Aralık'ta Suudi Arabistan'da oynanması planlanan ancak ev sahibi ülkeyle yaşanan kriz sonucunda ertelenen Fenerbahçe-Galatasaray Süper Kupa finalinin 13 Ocak'ta oynanacağı öne sürüldü.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Suudi Arabistan'da 29 Aralık'ta oynanması planlanan ancak ev sahibi ülkeyle yaşanan kriz sonrasında ertelenmek zorunda kalan Süper Kupa Finali'nin ne zaman oynanacağı hala merak konusu.

13 OCAK TARİHİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Pazartesi günü Riva'da toplanan Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, maçın bu ay içerisinde oynanması için çalışmalara başladı. Net olmamakla birlikte TFF yetkililerinin 13 Oca tarihi üzerinde durduğu öğrenildi.

MAÇLAR 1 HAFTA KAYDIRILACAK

19 Mayıs'ta bitecek ve zaten fazlasıyla sıkışık olan Süper Lig takvimi bir hafta kaydırılacak. İlerleyen aylarda bu ertelenen maçlar hafta içinde oynanacak.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (1)

Yorumcu Davut :

yalı çocuğunun oyuncağı ettiniz kupayı. yazın oynatacaktınız kapanacaktı konu. ama sırf f7spor hazır değil diye finali oynatmadınız.

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