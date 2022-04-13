Herkes merak ediyordu! İsmail Kartal önümüzdeki sezon takımın başında olmayacak

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yaptığı açıklamada, yeni sezonda yeni hoca ile devam edileceğini ifade etmişti. Ancak İsmail Kartal yönetimindeki takımın son haftalardaki performansı akılları karıştırdı.

TEKNİK HEYET DIŞINDA

Ancak Başkan Ali Koç ve ekibi dünya çapında hoca konusunda kararlı. Sabah'tan Volkan Demir'İn haberine göre; Başkan Koç,İsmail Kartal'a teknik heyet dışında bir departmanda görev teklif ederek, bünye içerisinde tutmayı düşünüyor.

ALTYAPI YA DA DİREKTÖRLÜK

İkinci adam olmayacağını ifade eden İsmail Kartal'a, Altyapı Koordinatörlüğü veya Futbol Direktörlüğü gibi pozisyonların önerilmesi ihtimali masada duruyor.

SON SÖZ LİG BİTİNCE

Kartal ile F.Bahçe arasındaki birlikteliğin son hali sezon sonunda Koç ile yapılacak görüşmenin ardından netleşecek. Ancak F.Bahçe, Löw ve Jesus başta olmak üzere birçok yabancı hocayla temas halinde.

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