Herkes Mauro Icardi'nin penaltı pozisyonunu tartışıyor
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş'ı konuk etti. Sarı-kırmızılı takım, 27. dakikada Mauro Icardi'nin Felix Uduokhai ile girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kalmasıyla penaltı bekledi. VAR ile konuşan karşılaşmanın hakemi Arda Kardeşler ise oyunu devam ettirdi.
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasındaki dev derbide Galatasaray ile Beşiktaş RAMS Park'ta kozlarını paylaştı. Sarı-kırmızılılar mücadelenin ilk yarısında penaltı itirazında bulundu.
GALATASARAY PENALTI BEKLEDİ
Maçın 27. dakikasında Mauro Icardi, ceza sahası içerisinde Felix Uduokhai ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Pozisyonun ardından Arjantinli yıldız başta olmak üzere sarı-kırmızılar, karşılaşmanın hakemi Arda Kardeşler'e döndü ve penaltı bekledi. VAR hakemi Onur Özütoprak'ı ile iletişime geçen Kardeşler, oyunun devam etmesini istedi.
FUTBOLSEVERLER 2'YE BÖLÜNDÜ
Öte yandan Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk ve yedek kulübesiyle birlikte tribündeki sarı-kırmızılı taraftarlar da penaltı kararı çıkmamasına tepki gösterdi. Sosyal medyada da tartışılan penaltı pozisyonu, futbolseverleri ikiye böldü.
İşte o pozisyon;