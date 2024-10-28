Herkes Mauro Icardi'nin penaltı pozisyonunu tartışıyor

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasındaki dev derbide Galatasaray ile Beşiktaş RAMS Park'ta kozlarını paylaştı. Sarı-kırmızılılar mücadelenin ilk yarısında penaltı itirazında bulundu.

GALATASARAY PENALTI BEKLEDİ

Maçın 27. dakikasında Mauro Icardi, ceza sahası içerisinde Felix Uduokhai ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Pozisyonun ardından Arjantinli yıldız başta olmak üzere sarı-kırmızılar, karşılaşmanın hakemi Arda Kardeşler'e döndü ve penaltı bekledi. VAR hakemi Onur Özütoprak'ı ile iletişime geçen Kardeşler, oyunun devam etmesini istedi.

FUTBOLSEVERLER 2'YE BÖLÜNDÜ

Öte yandan Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk ve yedek kulübesiyle birlikte tribündeki sarı-kırmızılı taraftarlar da penaltı kararı çıkmamasına tepki gösterdi. Sosyal medyada da tartışılan penaltı pozisyonu, futbolseverleri ikiye böldü.

İşte o pozisyon;

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS