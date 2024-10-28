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Herkes Mauro Icardi'nin penaltı pozisyonunu tartışıyor

Herkes Mauro Icardi'nin penaltı pozisyonunu tartışıyor
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş'ı konuk etti. Sarı-kırmızılı takım, 27. dakikada Mauro Icardi'nin Felix Uduokhai ile girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kalmasıyla penaltı bekledi. VAR ile konuşan karşılaşmanın hakemi Arda Kardeşler ise oyunu devam ettirdi.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasındaki dev derbide Galatasaray ile Beşiktaş RAMS Park'ta kozlarını paylaştı. Sarı-kırmızılılar mücadelenin ilk yarısında penaltı itirazında bulundu.

GALATASARAY PENALTI BEKLEDİ

Maçın 27. dakikasında Mauro Icardi, ceza sahası içerisinde Felix Uduokhai ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Pozisyonun ardından Arjantinli yıldız başta olmak üzere sarı-kırmızılar, karşılaşmanın hakemi Arda Kardeşler'e döndü ve penaltı bekledi. VAR hakemi Onur Özütoprak'ı ile iletişime geçen Kardeşler, oyunun devam etmesini istedi.

FUTBOLSEVERLER 2'YE BÖLÜNDÜ

Öte yandan Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk ve yedek kulübesiyle birlikte tribündeki sarı-kırmızılı taraftarlar da penaltı kararı çıkmamasına tepki gösterdi. Sosyal medyada da tartışılan penaltı pozisyonu, futbolseverleri ikiye böldü.

İşte o pozisyon;

Herkes Mauro Icardi'nin penaltı pozisyonunu konuşuyorGÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

Herkes Mauro Icardi'nin penaltı pozisyonunu konuşuyorGÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

Trendyol Süper Lig Arda Kardeşler Mauro Icardi Galatasaray Okan Buruk Beşiktaş Futbol Spor

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