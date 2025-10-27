Herkes kara kara düşünüyor! Galatasaray'ın yıldızından taraftarı kahreden haber

Süper Lig'de 2025/26 sezonunun 10. haftasında Galatasaray ile Göztepe, Rams Park'ta karşı karşıya geldi. 4 gole sahne olan maçı Galatasaray kazandı ve ligdeki yenilmezlik serisini sürdürdü.

SARI KART GÖRDÜ

Mücadelenin 15. dakikasında Galatasaray yarı sahasında yaşanan ikili mücadelede Davinson Sanchez, topla birlikte ilerleyen Janderson'a müdahalede bulundu. Hakem Oğuzhan Çakır, bu pozisyonda faul kararı vererek Sanchez'e sarı kart gösterdi.

TRABZONSPOR DERBİSİNDE YOK

Kart sınırında bulunan Davinson Sanchez, gördüğü bu sarı kartla cezalı duruma düştü. Böylece Kolombiyalı savunmacı, gelecek hafta oynanacak Trabzonspor derbisinde forma giyemeyecek.