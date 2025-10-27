Herkes kara kara düşünüyor! Galatasaray'ın yıldızından taraftarı kahreden haber

Haberler

Güncelleme:
Süper Lig'de Göztepe'yi konuk eden Galatasaray'da, savunmanın önemli ismi Davinson Sanchez sarı kart cezası nedeniyle Trabzonspor derbisinde forma giyemeyecek. Kolombiyalı stoper, karşılaşmanın 16. dakikasında gördüğü kartla cezalı duruma düştü.

  • Galatasaray, Süper Lig 2025/26 sezonunun 10. haftasında Göztepe'yi 4-0 mağlup etti.
  • Davinson Sanchez, maçın 15. dakikasında Janderson'a yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.
  • Davinson Sanchez, gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.
  • Davinson Sanchez, gelecek haftaki Trabzonspor derbisinde forma giyemeyecek.

Süper Lig'de 2025/26 sezonunun 10. haftasında Galatasaray ile Göztepe, Rams Park'ta karşı karşıya geldi. 4 gole sahne olan maçı Galatasaray kazandı ve ligdeki yenilmezlik serisini sürdürdü.

SARI KART GÖRDÜ

Mücadelenin 15. dakikasında Galatasaray yarı sahasında yaşanan ikili mücadelede Davinson Sanchez, topla birlikte ilerleyen Janderson'a müdahalede bulundu. Hakem Oğuzhan Çakır, bu pozisyonda faul kararı vererek Sanchez'e sarı kart gösterdi.

TRABZONSPOR DERBİSİNDE YOK

Kart sınırında bulunan Davinson Sanchez, gördüğü bu sarı kartla cezalı duruma düştü. Böylece Kolombiyalı savunmacı, gelecek hafta oynanacak Trabzonspor derbisinde forma giyemeyecek.

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıZübükzade:

Trabzonspor maçları ne zamandan beri derbi sayılıyor Trabzonspor un Galatasarayı yendiği yada zorladığı bir maç varmı

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıabdurrahman.dogru:

ulan nelaon nerde?

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısedatdemir8484:

Bülent korkmaz popescu ikilisine görev verecekmiş ????

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısedatdemir8484:

Nellsonnnnn ne alaka ???? futboldan bihabersiniz aklınız nerde yıl 2025 Ekim ayı ???? yok Bülent korkmaz Abdülkerim ikilisine görev verecek

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
