Herkes kara kara düşünüyor! Galatasaray'ın yıldızından taraftarı kahreden haber
Süper Lig'de Göztepe'yi konuk eden Galatasaray'da, savunmanın önemli ismi Davinson Sanchez sarı kart cezası nedeniyle Trabzonspor derbisinde forma giyemeyecek. Kolombiyalı stoper, karşılaşmanın 16. dakikasında gördüğü kartla cezalı duruma düştü.
Süper Lig'de 2025/26 sezonunun 10. haftasında Galatasaray ile Göztepe, Rams Park'ta karşı karşıya geldi. 4 gole sahne olan maçı Galatasaray kazandı ve ligdeki yenilmezlik serisini sürdürdü.
SARI KART GÖRDÜ
Mücadelenin 15. dakikasında Galatasaray yarı sahasında yaşanan ikili mücadelede Davinson Sanchez, topla birlikte ilerleyen Janderson'a müdahalede bulundu. Hakem Oğuzhan Çakır, bu pozisyonda faul kararı vererek Sanchez'e sarı kart gösterdi.
TRABZONSPOR DERBİSİNDE YOK
Kart sınırında bulunan Davinson Sanchez, gördüğü bu sarı kartla cezalı duruma düştü. Böylece Kolombiyalı savunmacı, gelecek hafta oynanacak Trabzonspor derbisinde forma giyemeyecek.