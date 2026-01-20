Haberler

Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor

Güncelleme:
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta karşılaşmaları bu akşam başlıyor. Galatasaray, 7. hafta mücadelesinde İspanya'nın Atletico Madrid takımını sahasında ağırlayacak. Maç, yarın saat 20.45'te oynanacak. Bu önemli karşılaşmanın yanı sıra birçok kritik mücadele de futbolseverleri bekliyor.

  • UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. hafta maçları bugün başlıyor.
  • Galatasaray, 21 Ocak Çarşamba günü saat 20.45'te Atletico Madrid'i sahasında ağırlayacak.
  • Bugün oynanacak maçlar arasında Real Madrid - Monaco, Inter - Arsenal ve Tottenham - Borussia Dortmund yer alıyor.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta heyecanı bugün oynanacak karşılaşmalarla başlıyor. Futbolseverleri iki gün boyunca birbirinden kritik mücadeleler bekliyor.

GALATASARAY, ATLETICO MADRID'İ AĞIRLIYOR

Ligde 9 puanla 18. sırada bulunan Galatasaray, 7. hafta mücadelesinde İspanya temsilcisi Atletico Madrid'i sahasında konuk edecek. Zorlu karşılaşma, yarın saat 20.45'te oynanacak.

BUGÜN

  • 18.30 Kairat (Kazakistan) - Club Brugge (Belçika)
  • 20.45 Bodo/Glimt (Norveç) - Manchester City (İngiltere)
  • 23.00 Real Madrid (İspanya) - Monaco (Fransa)
  • 23.00 Inter (İtalya) - Arsenal (İngiltere)
  • 23.00 Villarreal (İspanya) - Ajax (Hollanda)
  • 23.00 Tottenham (İngiltere) - Borussia Dortmund (Almanya)
  • 23.00 Sporting (Portekiz) - Paris Saint-Germain (Fransa)
  • 23.00 Olympiakos (Yunanistan) - Bayer Leverkusen (Almanya)
  • 23.00 Kopenhag (Danimarka) - Napoli (İtalya)

21 OCAK ÇARŞAMBA

  • 20.45 Galatasaray - Atletico Madrid (İspanya)
  • 20.45 Karabağ (Azerbaycan) - Eintracht Frankfurt (Almanya)
  • 23.00 Chelsea (İngiltere) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)
  • 23.00 Atalanta (İtalya) - Athletic Bilbao (İspanya)
  • 23.00 Juventus (İtalya) - Benfica (Portekiz)
  • 23.00 Slavia Prag (Çekya) - Barcelona (İspanya)
  • 23.00 Olimpik Marsilya (Fransa) - Liverpool (İngiltere)
  • 23.00 Newcastle United (İngiltere) - PSV (Hollanda)
  • 23.00 Bayern Münih (Almanya) - Union Saint-Gilloise (Belçika)
