Haberler

Herkes ekran başına! Milyonların beklediği heyecan bu gece başlıyor

Herkes ekran başına! Milyonların beklediği heyecan bu gece başlıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupalı basketbolcuların performanslarıyla damga vurduğu NBA'de 80. sezon heyecanı bu gece sabaha karşı başlıyor. Yeni sezonun ilk karşılaşmasında son şampiyon Oklahoma City Thunder, Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets ile TSİ 02.30'da karşı karşıya gelecek.

80. sezonuna girilen Nba'de 2025-2026 sezonu, bu gece sabaha karşı başlayacak. Nba'in 80. sezonunun açılış gününde iki maç oynanacak.

ALPEREN ŞENGÜN PARKEYE ÇIKIYOR

Yeni sezonun ilk karşılaşmasında son şampiyon Oklahoma City Thunder, milli basketbolcu Alperen Şengün'ün görev yaptığı Houston Rockets'ı TSİ 02.30'da ağırlayacak. Gecenin diğer mücadelesinde LeBron James ve Luka Doncic'i kadrosunda bulunduran Los Angeles Lakers, Stephen Curry'nin öncülük ettiği Golden State Warriors'ı TSİ 05.00'te konuk edecek. Karşılaşmalar S Sport'tan canlı izlenebilecek.

ALPEREN ÖNDERLİĞİNDEKİ ROCKETS'TA HEDEF ŞAMPİYONLUK

Her geçen sene performansını yükselten ve EuroBasket 2025'te milli takıma liderlik ederek kazanılan gümüş madalyada başrol oynayan Alperen, yeni sezonda Rockets'ın şampiyonluğu için ter dökecek. Alperen Şengün, geçen sezon Batı Konferansı'nda ikinci sırayı alarak play-off oynayan Rockets'ın en önemli kozlarından biri olacak. Ligde 5. yılını geçirecek Alperen, all-star seçildiği geçen sezon 19,1 sayı, 10,3 ribaunt, 4,9 asist, 1,1 top çalma ortalamaları yakaladı. Yıldız basketbolcu, kariyerinde ilk kez play-off oynayıp all-star seçildiği sezonun ardından bu sene şampiyonluk yüzüğü için daha iddialı şekilde parkelere dönecek.

ALPEREN-DURANT İKİLİSİNİN PERFORMANSI MERAK KONUSU

Rockets ile 90 milyon dolar karşılığında iki yıllık anlaşmaya imza atan yıldız skorer Kevin Durant, takımın şampiyonluk hedefi için önemli bir takviye oldu. Kariyerinde iki NBA şampiyonluğu bulunan ve 15 kez all-star seçilen Durant'in Alperen ile sahadaki uyumu, sezonun ilgi çeken konularından biri olacak. Alperen-Durant ikilisinin uyumu ve sergileyeceği performans, şampiyonluk hedefiyle sezona giren Rockets adına kuşkusuz sezonun kaderini belirleyecek.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'e: Yeni bir Yassıada Çetesi kurmak istediğini ilan etti

Özel'in sözleri ortalığı karıştırdı! AK Parti'den zehir zemberek yanıt
Altında ibre terse döndü: Saatler içerisindeki kayıp öyle böyle değil

Altında ibre terse döndü: Saatler içerisindeki kayıp öyle böyle değil
Minguzzi davasında karar çıktı: 2 sanığa 24 yıl hapis, 2 sanığa beraat

Minguzzi davasında karar çıktı! İşte katillere verilen ceza
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Selahattin Taşdöğen, mütevazı evinin kapılarını ilk kez açtı

Usta isim 3+1 apartman dairesinde mütevazı bir hayat sürüyor
Bomba gibi iddia! Talisca Fenerbahçe'den ayrılacak

Fener'den gidiyor! İşte yeni adresi
Canlı yayında haykıran anne Minguzzi'nin dudaklarından tek cümle döküldü

Anne Minguzzi'nin tüm Türkiye'ye tek cümlelik bir mesajı var
Mattia Ahmet Minguzzi davasında karar çıktı: Ece Seçkin gözyaşlarını tutamadı

Davada karar çıktı, ünlü şarkıcı gözyaşlarına boğuldu
Selahattin Taşdöğen, mütevazı evinin kapılarını ilk kez açtı

Usta isim 3+1 apartman dairesinde mütevazı bir hayat sürüyor
Japon deprem uzmanının işaret ettiği bölge: Hazırlıklı olunmalı

Japon deprem uzmanının işaret ettiği bölge: Hazırlıklı olun
Cristiano Ronaldo Jr. Türkiye'ye geliyor

Tarih bile belli! Türkiye'ye geliyor
Xabi Alonso, Arda Güler ve Kenan Yıldız'ı göklere çıkardı

Bir milli oyuncumuzu daha gözüne kestirdi: Geleceğin yıldızı olacak
İnci Taneleri geri dönüyor! Yılmaz Erdoğan beklenen açıklamayı yaptı

İnci Taneleri'nin akıbeti belli oldu! Yılmaz Erdoğan duyurdu
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan Bahçeli'nin Kıbrıs çıkışına ilk yorum

"82'nci il KKTC olmalı" çıkışına Cumhurbaşkanlığı'ndan ilk yorum
Hindistan'da şoke eden olay: 24 trans birey toplu intihar girişiminde bulundu

24 Trans birey, deterjan içerek toplu intihar girişiminde bulundu
MHP'li İzzet Ulvi Yönter'den bomba Sedat Peker paylaşımı: Efsanemiz okunmaya az kaldı

Bomba Sedat Peker paylaşımı! Her gören aynı yorumu yapıyor
Hiç alışık değiller! Bodo/Glimt yarın büyük şok yaşayacak

Bodo/Glimt'i kara kara düşündüren görüntü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.