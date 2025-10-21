Herkes ekran başına! Milyonların beklediği heyecan bu gece başlıyor

80. sezonuna girilen Nba'de 2025-2026 sezonu, bu gece sabaha karşı başlayacak. Nba'in 80. sezonunun açılış gününde iki maç oynanacak.

ALPEREN ŞENGÜN PARKEYE ÇIKIYOR

Yeni sezonun ilk karşılaşmasında son şampiyon Oklahoma City Thunder, milli basketbolcu Alperen Şengün'ün görev yaptığı Houston Rockets'ı TSİ 02.30'da ağırlayacak. Gecenin diğer mücadelesinde LeBron James ve Luka Doncic'i kadrosunda bulunduran Los Angeles Lakers, Stephen Curry'nin öncülük ettiği Golden State Warriors'ı TSİ 05.00'te konuk edecek. Karşılaşmalar S Sport'tan canlı izlenebilecek.

ALPEREN ÖNDERLİĞİNDEKİ ROCKETS'TA HEDEF ŞAMPİYONLUK

Her geçen sene performansını yükselten ve EuroBasket 2025'te milli takıma liderlik ederek kazanılan gümüş madalyada başrol oynayan Alperen, yeni sezonda Rockets'ın şampiyonluğu için ter dökecek. Alperen Şengün, geçen sezon Batı Konferansı'nda ikinci sırayı alarak play-off oynayan Rockets'ın en önemli kozlarından biri olacak. Ligde 5. yılını geçirecek Alperen, all-star seçildiği geçen sezon 19,1 sayı, 10,3 ribaunt, 4,9 asist, 1,1 top çalma ortalamaları yakaladı. Yıldız basketbolcu, kariyerinde ilk kez play-off oynayıp all-star seçildiği sezonun ardından bu sene şampiyonluk yüzüğü için daha iddialı şekilde parkelere dönecek.

ALPEREN-DURANT İKİLİSİNİN PERFORMANSI MERAK KONUSU

Rockets ile 90 milyon dolar karşılığında iki yıllık anlaşmaya imza atan yıldız skorer Kevin Durant, takımın şampiyonluk hedefi için önemli bir takviye oldu. Kariyerinde iki NBA şampiyonluğu bulunan ve 15 kez all-star seçilen Durant'in Alperen ile sahadaki uyumu, sezonun ilgi çeken konularından biri olacak. Alperen-Durant ikilisinin uyumu ve sergileyeceği performans, şampiyonluk hedefiyle sezona giren Rockets adına kuşkusuz sezonun kaderini belirleyecek.