Herkes ekran başına! Türkiye-İspanya maçı şifresiz kanalda

Herkes ekran başına! Türkiye-İspanya maçı şifresiz kanalda
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında A Milli Futbol Takımı, yarın akşam İspanya'yı konuk ediyor. Karşılaşma, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak ve canlı olarak TV8 ve Exxen ekranlarından yayınlanacak.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında yarın İspanya'yı konuk edecek. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak.

MAÇ TV8 EKRANLARINDA

Türkiye - İspanya maçı TV8 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Mücadele ayrıca Exxen ekranlarından takip edilebilecek.

Karşılaşmada İngiltere Futbol Federasyonu'ndan hakem Michael Oliver düdük çalacak. Oliver'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Stuart Burt ve James Mainwaring yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Chris Kavanagh olacak.

İKİ TAKIMIN DA 3 PUANI VAR

Türkiye, E Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Gürcistan'ı 3-2, İspanya da Sofya'da Bulgaristan'ı 3-0 yendi. Grupta ikinci maçlar öncesinde İspanya averajla lider durumda bulunurken, milli takım ikinci sırada yer alıyor. Gürcistan ve Bulgaristan'ın ise puanı bulunmuyor. Grubun diğer maçında yarın TSİ 16.00'da Gürcistan ile Bulgaristan, Tiflis'te karşılaşacak.

SON ŞAMPİYON İSPANYA

İspanya, Almanya'nın ev sahipliğinde geçtiğimiz yıl düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda finalde İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek kupaya uzanmıştı. Çeyrek finale yükselen A Milli Futbol Takımı ise bu turda Hollanda'ya 2-1 yenilerek turnuvaya veda etmişti.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Haber YorumlarıSelman kaya:

İspanya Tüm türkiye'ye futbolun nasıl oynadığını gösterecek... maalesef sonuç biraz acı olacak gibi duruyor bu sonuç Türk futbolcu için Bir dönüm noktası olabilir.. şapkımızı önümüze alıp koymamız gerekiyor... 100 lira aynı sonuçları 1992 yılında İspanya almıştı şapkasını önüne aldı koydular ve sportif başarılara ulaştırdılar ülkelerine.. yarın bir fark etsek de buradan dersler çıkarmalıyız

