Herkes bu pozisyonu tartışıyor: Dinamo Kiev'in golünden önce top çıktı mı, çıkmadı mı?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında sahasında Dinamo Kiev ile karşı karşıya geldi. İlk yarı 2-1 sarı-kırmızılıların üstünlüğüyle tamamlanırken, Ukrayna temsilcisinin ilk yarının sonunda bulduğu gol tartışmalara neden oldu.

GOLDEN ÖNCE TOP ÇIKTI MI, ÇIKMADI MI?

Cimbom, Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı'nın golleriyle 2-0'ı buldu. Dinamo Kiev, 45. dakikada Vanat'ın attığı golle skoru 2-1'e getirdi. Galatasaray, bu gole itirazda bulundu. Sarı-kırmızılılar, Vanat'ın topla buluşmasının öncesinde topun dışarıdan çevrildiği yönünde hakem Kristo Tohver'e itirazda bulundu. Hakem Tover, VAR'ı da dinledikten sonra Dinamo Kiev'in golünü verdi.

İşte o pozisyon;

GÖRÜNTÜ: TRT 1