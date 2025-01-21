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Herkes bu pozisyonu tartışıyor: Dinamo Kiev'in golünden önce top çıktı mı, çıkmadı mı?

Herkes bu pozisyonu tartışıyor: Dinamo Kiev'in golünden önce top çıktı mı, çıkmadı mı?
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında sahasında konuk ettiği Dinamo Kiev karşısında ilk yarısı 2-1 önde kapattı. Konuk takımın 45. dakikada bulduğu gol ün öncesinde topun taca çıkıp çıkmadığı tartışmalara neden oldu. Karşılaşmanın hakemi Kristo Tover, VAR'ı da dinledikten sonra golü geçerli saydı.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında sahasında Dinamo Kiev ile karşı karşıya geldi. İlk yarı 2-1 sarı-kırmızılıların üstünlüğüyle tamamlanırken, Ukrayna temsilcisinin ilk yarının sonunda bulduğu gol tartışmalara neden oldu.

GOLDEN ÖNCE TOP ÇIKTI MI, ÇIKMADI MI?

Cimbom, Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı'nın golleriyle 2-0'ı buldu. Dinamo Kiev, 45. dakikada Vanat'ın attığı golle skoru 2-1'e getirdi. Galatasaray, bu gole itirazda bulundu. Sarı-kırmızılılar, Vanat'ın topla buluşmasının öncesinde topun dışarıdan çevrildiği yönünde hakem Kristo Tohver'e itirazda bulundu. Hakem Tover, VAR'ı da dinledikten sonra Dinamo Kiev'in golünü verdi.

İşte o pozisyon;

Herkes bu pozisyonu tartışıyor: Dinamo Kiev'in golünden önce top çıktı mı, çıkmadı mı?GÖRÜNTÜ: TRT 1

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıSer_hat:

Şimdi başlar fenerli kievliler yok izdüşümdü yok bilmem ne

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Haber YorumlarıNAKRE:

Bu golü nasıl verdi ilginç top net şekilde dışarıda

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Haber YorumlarıSer_hat:

Çıkmasa ne olur ne oynadın da ne istiyorsun

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Haber YorumlarıSalih Kandıralı:

Çizgi mizgi golü yemeyeceksin

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