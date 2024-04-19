Herkes bu kareyi konuşuyor! Oyundan alınan Fred'in İsmail Kartal'a verdiği tepkiye bakın

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin dün gece penaltılar sonucunda sahasında Olympiakos'a yenilerek Konferans Ligi'ne veda ettiği maçın yankıları sürüyor.

FRED'İN OYUNDAN ÇIKMASI GÜNDEM OLDU

Fenerbahçeliler sosyal medyadan Fred'in değiştirilmesine tepki gösterdi ve turun gitmesinin en büyük sebeplerinden biri olarak bu değişiklik gösterildi. Sarı lacivertli takımın üstünlüğü Fred'in oyundan ayrılmasıyla kayboldu.

"NEDEN?"

Oyundan alınan Fred'in İsmail Kartal'a serzenişte bulunduğu ise gözlerden kaçmadı. Fred oyundan çıkarken "Neden, neden, neden" dediği de ekranlara yansıdı.

İşte o kare;