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Herkes bu kareyi konuşuyor! Oyundan alınan Fred'in İsmail Kartal'a verdiği tepkiye bakın

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Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'nde Olympiakos'a penaltılarda yenilerek turnuvadan elendiği maçta, teknik direktör İsmail Kartal'ın Fred'i oyundan alması tartışmalara neden oldu. Taraftarlar ve Fred, bu değişikliğe tepki gösterdi. Fred'in oyundan çıkarken "Neden, neden, neden" dediği televizyon ekranlarına yansıdı. Taraftarlar, bu değişikliğin maçın gidişatını olumsuz etkilediğini düşünüyor.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin dün gece penaltılar sonucunda sahasında Olympiakos'a yenilerek Konferans Ligi'ne veda ettiği maçın yankıları sürüyor.

FRED'İN OYUNDAN ÇIKMASI GÜNDEM OLDU

Fenerbahçeliler sosyal medyadan Fred'in değiştirilmesine tepki gösterdi ve turun gitmesinin en büyük sebeplerinden biri olarak bu değişiklik gösterildi. Sarı lacivertli takımın üstünlüğü Fred'in oyundan ayrılmasıyla kayboldu.

"NEDEN?"

Oyundan alınan Fred'in İsmail Kartal'a serzenişte bulunduğu ise gözlerden kaçmadı. Fred oyundan çıkarken "Neden, neden, neden" dediği de ekranlara yansıdı.

İşte o kare;

Herkes bu kareyi konuşuyor! Oyundan alınan Fred'in İsmail Kartal'a verdiği tepkiye bakın

Haberler.com / Aslan Aslan - Spor

İsmail Kartal Fenerbahçe Konferans Spor Haberler

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Yorumlar (1)

Sinan Bulduk:

Hoca değil kukla çünkü..Ali giderken yanında götürecek şirkete , getir götür işlerini yapması için..

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