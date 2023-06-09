Herkes bu iddiayı konuşuyor! Ali Koç'tan derbide yanına oturan Fatih Terim'e bomba soru

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşılaştığı derbide Ali Koç ile Fatih Terim yan yana oturmuştu. Maç sırasında Koç'un Napoli'den ayrılan Spalletti ile ilgili soru sorup, Terim'den bilgi aldığı iddia edildi.

Süper Lig'de Galatasaray şampiyon çıktığı Fenerbahçe derbisini 3-0 kazanırken, tribünde Ali Koç ile Fatih Terim'in yan yana oturması çok konuşulmuştu. İkili arasında bomba bir görüşme yapıldığı iddia edildi.

SPALLETTI'NİN DURUMUNU SORDU

Fotospor'da yer alan habere göre, maç sırasında Ali Koç'un Fatih Terim'den Napoli ile yolları ayıran Spalletti hakkında bilgi aldığı öne sürüldü. İkilinin İtalyan teknik direktörlerin Türkiye'deki başarısı hakkında da konuştuğu iddia edildi.

"SPALLETTI HARİKA BİR ARKADAŞIM"

33 yıl sonra Napoli'yi şampiyonluğa ulaştıran Spalletti ile yollar sürpriz bir şekilde ayrılmıştı. Konuya ilişkin konuşan İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'ya verdiği röportajda, "Spalletti benim harika bir arkadaşım. Dinlenmesi gerektiğini söyledi ve ben de ona beklemesini söyledim." ifadelerini kullandı.