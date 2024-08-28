Herkes Batshuayi'nin Şampiyonlar Ligi sözlerini konuşuyor

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş maçında temsilcimiz Galatasaray ile İsviçre ekibi Young Boys karşı karşıya geldi. Young Boys, 87. dakikada attığı golle tur atlayan taraf oldu.

HERKES ONU KONUŞUYOR

Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda Young Boys'a elenen ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek Michy Bathsuayi'nin sarı-kırmızılılara transfer olduğunda söylediği sözler Fenerbahçe taraftarlarınca yeniden gündem oldu. Müsabakanın ardından ise Fenerbahçeli taraftarlar, Michy Batshuayi'yi hedef aldı.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE YENİDEN OYNAYACAĞIM İÇİN MUTLUYUM"

Batshuayi, sarı-kırmızılılara transfer olduğunda, "Galatasaray'ın bana duyduğu güvene karşılık çok çalışarak iyi sonuçlar almaya devam edeceğim. Yapmam gerekenleri yerine getireceğim. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeniden oynayacağım için mutluyum. Bu statta oynamak muhteşem bir deneyim olacak. İnanılmaz bir taraftara sahibiz. Bu, bana daha çok çalışarak gol atma isteği veriyor" demişti.