Haberler

Herkes aynı yorumu yapıyor! Tarihi maça damga vuran kare

Herkes aynı yorumu yapıyor! Tarihi maça damga vuran kare
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Burnley, Premier Lig'deki Crystal Palace karşısında 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazanarak 16 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Maça damga vuran bir diğer detay ise Burnley forması giyen Marcus Edwards'ın tercih ettiği oldukça küçük dizlikler oldu.

  • Burnley, Crystal Palace'ı 3-2 yenerek Premier Lig'de 16 maçlık galibiyet hasretine son verdi.
  • Burnley, Crystal Palace karşısında 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazandı.
  • Burnley'li Marcus Edwards'ın futbolda nadir görülecek kadar küçük dizliklerle sahaya çıkması sosyal medyada viral oldu.

Burnley, Crystal Palace karşısında 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazanarak Premier Lig'de 16 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Karşılaşmaya ise yalnızca skor değil, sahadaki ilginç bir detay da damga vurdu.

2-0'DAN TARİHİ DÖNÜŞ

Selhurst Park'ta oynanan mücadelede Burnley, 2-0 geriye düşmesine rağmen pes etmedi. Kısa sürede bulduğu gollerle maçı 3-2'ye getiren konuk ekip, uzun süren galibiyet özlemini sona erdirdi.

EN KÜÇÜK DİZLİKLER VİRAL OLDU

Maçın en çok konuşulan anlarından biri ise Burnley forması giyen Marcus Edwards'ın tercih ettiği dizlikler oldu. Edwards'ın futbolda nadir görülecek kadar küçük dizliklerle sahaya çıkması sosyal medyada gündem yarattı. Görüntüler kısa sürede viral olurken, birçok kullanıcı dizliklerin boyutuna dair esprili yorumlar yaptı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
DEM Parti-Erdoğan görüşmesi sonrası ilk açıklama

DEM Parti-Erdoğan görüşmesinden saatler sonra ilk açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bahçeli çağrı yapmıştı! Ortak raporda, Öcalan'a umut hakkı yok

Bahçeli çağrı yapmıştı! Öcalan'a umut hakkıyla ilgili yeni gelişme
Buz pistinde skandalın eşiğinden dönüldü! Elbisesi yırtıldı, milyonlar nefesini tuttu!

Buz pistinde skandalın eşiğinden dönüldü! Elbisesi yırtıldı, milyonlar nefesini tuttu!
Nehir yatağında ortaya çıkıyor, eline tavasını alan avuç avuç topluyor

Nehir yatağında ortaya çıkıyor, eline tavasını alan avuç avuç topluyor
Rehber öğretmen kaynar çayla fizik öğretmenini haşladı

Öğretmen öğretmene bunu yaparsa! Okulda yaşananlar akıllara zarar
Bahçeli çağrı yapmıştı! Ortak raporda, Öcalan'a umut hakkı yok

Bahçeli çağrı yapmıştı! Öcalan'a umut hakkıyla ilgili yeni gelişme
İşte futbol bu! Geriden gelip 16 maçlık hasreti bitirdiler

İşte futbol bu! Geriden gelip 16 maçlık hasreti bitirdiler
Temu, gümrük sorununu ithalatçı şirket kurarak aştı

Temu, fiyatları katlayan yasağı bir yöntemle aştı