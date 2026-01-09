Haberler

Herkes aynı dertten yakınıyor! Derbide Arda Güler'in başına gelenler olay oldu

Güncelleme:
Real Madrid'in Atletico Madrid'i 2-1 yendiği İspanya Süper Kupa yarı finali sonrasında Arda Güler tartışması büyüyor. Milli futbolcu, 81. dakikaya kadar kulübede bekletildi. Bu durum tepkilere neden oldu. Bazı taraftarlar Arda'nın Real Madrid'den ayrılması gerektiğini belirtti. Teknik direktör Xabi Alonso, Arda'nın yedek kalmayı hak etmediğini savunan taraftarların tepkisini çekti. Arda'nın Real Madrid'de yeterince değerlendirilemediği ve yeteneklerinin harcandığı yorumları yapıldı.

  • Real Madrid, İspanya Süper Kupası yarı finalinde Atletico Madrid'i 2-1 yendi.
  • Arda Güler, Real Madrid'in Atletico Madrid'e karşı oynadığı maçta 81. dakikada oyuna girdi.
  • Sosyal medyada Real Madrid taraftarlarının bir kısmı, Arda Güler'in yeterince değerlendirilmediğini ve teknik direktör Xabi Alonso'yu eleştirdiğini ifade etti.

İspanya Süper Kupası yarı finalinde Real Madrid, Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Alinma Bank Stadı'nda Atletico Madrid ile karşı karşıya geldi. Eflatun-beyazlıların 2-1 kazandığı mücadelede Arda Güler'in karşılaşmaya yedek kulübesinde başlaması ve 81. dakikada oyuna girmesi maç sonrası en çok konuşulan başlıklardan biri oldu.

TARAFTARLAR XABI ALONSO'YA TEPKİ GÖSTERDİ

Arda Güler'in Vinicius Junior'ın yerine oyuna dahil olduğu dakikalarda sosyal medyada Real Madrid taraftarlarının büyük bölümünün teknik direktör Xabi Alonso'ya tepki gösterdiği görüldü. Taraftarlar, Arda'nın yedek kalmayı hak etmediğini savunurken Alonso'nun milli futbolcuyu en verimli olduğu oyun kurucu rolünde değerlendirmemesi de eleştiri aldı.

"REAL MADRID'DE HARCIYORLAR" YORUMLARI ÖNE ÇIKTI

Sosyal medyada yapılan yorumlarda dikkat çeken bir diğer detay ise görüşlerin büyük ölçüde benzerlik göstermesi oldu. İspanyol ve Türk taraftarların bir kısmı, Arda Güler'in Real Madrid'de yeterince değerlendirilemediğini ve bu süreçte yeteneklerinin "harcandığını" dile getirdi.

Bazı kullanıcılar, Arda'nın mevcut sistemde kendine yer bulamayacağını savunarak Real Madrid'den ayrılıp potansiyelini daha iyi kullanabileceği başka bir Avrupa devine gitmesi gerektiğini ileri sürdü.

SOSYAL MEDYADAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIMLAR

Arda Güler'le ilgili sosyal medyada öne çıkan yorumlardan bazıları şöyle:

"XA'nın bu maçta Güler'i neden kulübeye oturttuğunu anlamıyorum. Real Madrid 2, Atletico 3 orta sahayla oynadı. Jude önde. Bu sistemde Arda eksik. O, yaratıcı ve oyun kurucu bir oyuncu"

"Xabi Alonso, Arda Güler'i 10 numara rolünde oynatmayı inatla reddediyor. Belki de Arda'nın kendi kariyeri hakkında bir karar verme zamanı gelmiştir"

"Maça 80. dakikada giren Arda Güler, vücut dili ve isteksiz oyunu ile mesajını verdi. Mesajı: 'Artık bu takımda oynamak istemiyorum"

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSeko:

Verin gazı....

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıruhi kara:

Arda çok yavaş, hantal kalıyor. Sanırsın 15 yıldır Madrid de oynuyor. Kendine çekidüzen vermeli, geliştirmeli, hızlı olmalı

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

