Herkes Arda Güler'in golünü konuşuyor! Ali Koç ve Acun Ilıcalı'nın ekrana yansıyan yüz ifadesi olay oldu - Haberler

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Herkes Arda Güler'in golünü konuşuyor! Ali Koç ve Acun Ilıcalı'nın ekrana yansıyan yüz ifadesi olay oldu

Haberler.com - Spor
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Fenerbahçe, hazırlık maçında Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'i 2-0 mağlup etti. Mücadelenin 87. dakikasında sahneye çıkan Arda Güler, frikikten attığı enfes golle takımını öne geçiren isim oldu. 17 yaşındaki futbolcunun gol attığı anlarda Ali Koç ve Acun Ilıcalı birlikte ekrana yansırken, ikilinin Arda Güler'in gol sevincini izlediği sıradaki mutlu halleri dikkat çekti.

Fenerbahçe ile Hull City hazırlık maçında Sakarya Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-lacivertliler 2-0 kazanırken, Arda Güler'in attığı gol sosyal medyayı salladı.

Herkes Arda Güler'in golünü konuşuyor! Ali Koç ve Acun Ilıcalı'nın ekrana yansıyan yüz ifadesi olay olduGörüntü: TV8

ARDA GÜLER KALECİYİ ÇARESİZ BIRAKTI

Golsüz berabere devam eden maçta Fenerbahçeli Arda Güler, 87. dakikada sahneye çıktı. 17 yaşındaki futbolcu kullandığı frikikte topu kalecinin çaresiz bakışları altında fileleri gönderdi. Gol sonrası sarı-lacivertliler büyük bir sevinç yaşarken, tribünde ekrana yansıyan Ali Koç ve Acun Ilıcalı'nın Arda Güler'in gol sevincini izlerken ki mutlu halleri dikkat çekti.

Herkes Arda Güler'in golünü konuşuyor! Ali Koç ve Acun Ilıcalı'nın ekrana yansıyan yüz ifadesi olay olduGörüntü: TV8

Haberler.com - Spor

Acun Ilıcalı Fenerbahçe Arda Güler Ali Koç Spor Haberler

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