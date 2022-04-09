Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Haberler

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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

AA - Fatih Çakmak - Spor
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: AnkaraHakemler: Zafer Yılmaz, Hande Öztürk, Uğur AkyıldızÇankaya Üniversitesi: White 24, Dikaioulaku 12, Derin Yaya 8, Prince 16, İnci Güçlü 2, Özge Kavurmacıoğlu, Melike Tuğba Oral 7, Tuğçe Murat 2Bellona Kayseri Basketbol: Meltem Topaloğlu 7, Dilara Tongar 10, Farhiya Abdi 2,...

KAYSERİ (AA) - Salon: Ankara

Hakemler: Zafer Yılmaz, Hande Öztürk, Uğur Akyıldız

Çankaya Üniversitesi: White 24, Dikaioulaku 12, Derin Yaya 8, Prince 16, İnci Güçlü 2, Özge Kavurmacıoğlu, Melike Tuğba Oral 7, Tuğçe Murat 2

Bellona Kayseri Basketbol: Meltem Topaloğlu 7, Dilara Tongar 10, Farhiya Abdi 2, Sventoraite 15, Williams 8, Peddy 12, Zeynep Öykü Kalbisağde 3, Gizem Tüzün 4

1. Periyot: 25-10

Devre: 38-28

3. Periyot: 49-34

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Çankaya Üniversitesi, konuk ettiği Bellona Kayseri Basketbol'u 71-61 yendi.

AA / Fatih Çakmak - Spor

Zafer Yılmaz, basketbol, Kayseri, Prince, Spor, Haberler

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