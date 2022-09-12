Herakleia antik kenti bisiklet şampiyonası ile dünyaya tanıtılacak

Muğla'nın Milas ilçesi Kapıkırı Köyü içerisinde kalan Bafa Gölü kenarında ki Heraklia Antik Kenti 22-23 Ekim 2022 tarihleri arasında Uluslararası MTB Dağ Bisikleti şampiyonasına 2. kez ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Muğla Valiliği'nin himayelerinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü destekleri ile düzenlenecek olan BAFA ULTRA MTB Şampiyonasına başta Türki Cumhuriyetler olmak üzere Avrupa'nın birçok ülkesinden dağ bisikleti tutkunlarının katılması bekleniyor.

Ulusal ve uluslararası birçok büyük organizasyona başarı ile ev sahipliği yaptıklarını belirten Muğla Bisiklet İl Temsilcisi İlker Cömert; "Bafa Gölü çevresi gerçekten çok önemli bir kültürel mirasa ev sahipliği yapıyor. Bununla beraber doğal güzelliklerinin de tüm dünya tarafından tanıması gerek. Geçtiğimiz sene Kültür ve Turizm Bakanlığımız Türkiye Turizm Geliştirme Ajansı TGA nın destekleri ile Bafa gölü ve Heraklia da bu tarz bir organizasyon yapılması düşüncesi üzerine, bölgede detaylı bir çalışma yaptık. Yabancı sporcularında katılımı ile 200 den fazla sporcunun katılımı ile başarılı bir organizasyon gerçekleştirdik. Valimiz son derece ilgili ve spor turizminin önemine inanmış bir bürokrat. Milas Kaymakamımız Mustafa Ünver Böke sporun içinden özellikle bisikleti çok seven ve bu tür etkinliklerin Milas'ın tanıtımı ve gelişimine sağlayacağı katkıyı önemseyen bir yönetici. Bu bağlamda Valimizin destekleri ile bölgenin haritasını çıkardık. Gerçekten tarihi dokusu, doğal birikimi ile muhteşem bir parkur ortaya çıktı. Bafa Aydın ve Muğla'nın ortak sınırını oluşturuyor. Muğla Valiliğimizin himayesinde bu önemli organizasyonu 2.sini daha geniş çaplı yapmayı arzu ediyoruz. Bölgenin tanıtımına katkıda bulunmak, hem de, gelenekselleşen önemli bir MTB Şampiyonasının 2.sini başarı ile gerçekleştirmek istiyoruz" dedi.

Bölgenin çok özel bir alan olduğu, özellikle bu tarz alternatif turizm faaliyetleri Muğla'da geniş ve önemli destinasyonlarının tanıtımı açısından son derece önemli olduğu, Kültür ve Turizm Bakanlığının, Muğla Valiliğinin vereceği desteğin çok önemli olduğu vurgulayan Cömert, bölge için önemli olan proje ile ilgili olarak Kültür ve Turizm Bakanlığımızın destek vermesi ile tüm dünyadan 25 den fazla ülkeden dağ bisikleti tutkunlarını Herakleia Antik Kenti'ne getirmeyi planlıyoruz dedi. - MUĞLA